Le parole di Loredana Bertè sul padre morto a 96 anni hanno scosso i suoi fan. Giuseppe Radames, genitore della cantante e della compianta Mia Martini, è scomparso in provincia di Varese lo scorso 6 ottobre.

In passato, l’uomo era stato professore di latino e greco e poi preside di scuola media e liceo in vari istituti del Varesotto, da Somma Lombardo a Tradate. Aveva abitato anche a Cardano al Campo, località dove perse la vita Mia Martini, e fu l’ultimo a vederla viva.

Con le due figlie ebbe un rapporto tormentato fin dall’infanzia. Fu la stessa Loredana ad accusarlo prima in una lunghissima intervista-memoriale al settimanale Oggi nel 1996, poi nella sua autobiografia del 2015, oltre che in un’intervista a Vanity Fair. Infine fu artefice di alcune dichiarazioni shock fatte a Domenica Live su uno dei traumi più grandi della sua vita.

Un uomo duro, vecchio stampo, poco amorevole e avaro d’affetto nei suoi confronti. Una persona violenta insomma, come confermato anche dall’altra sorella Leda, motivo per il quale Mia e Loredana si allontanarono da Leda, del 1945, e Olivia, classe 1958. “La verità è che Mimì si era riavvicinata a papà, tanto è vero che aveva cambiato casa per avvicinarsi a lui, e in questo percorso aveva coinvolto anche me”, disse Olivia qualche tempo fa a Repubblica.

Le parole di Loredana Bertè sul padre morto

Non è andata allo stesso modo con Loredana, che non ha accettato i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell’uomo. Se sulla fan page di Mia Martini campeggia una foto di padre e figlia che si abbracciano, Bertè si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo.

“Padre Davvero ma chi ti somiglia ma sei sicuro che sia tua figlia?”, ha scritto la cantante sul suo profilo Facebook citando una delle canzoni più sentite di Mia. “Astenetevi tutti dal farmi le condoglianze. Non ho avuto un padre e finalmente potrò far riposare Mimì dove Lei avrebbe voluto. #padredavvero”.