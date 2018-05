1 CONDIVISI Condividi Tweet

Loredana De Nardis smentisce Massimo Boldi e fornisce una ricostruzione del tutto diversa del tradimento che i media le hanno affibbiato. L’attrice, compagna del comico milanese da 13 anni, sostiene che non c’è stato alcun tradimento perché lei e Boldi si erano lasciati da tempo e non ora. In una richiesta di rettifica al Corriere della Sera, l’attrice fa sapere: “Il nostro legame sentimentale è durato fino a gennaio 2015, senza mai convivere. Da quel momento, siamo rimasti amici mantenendo una collaborazione cinematografica”.

Loredana De Nardis smentisce Massimo Boldi

“Tuttavia – aggiunge De Nardis – lui nelle occasioni pubbliche e nei confronti dei media ha continuato a definirmi la sua compagna. La sera di mercoledì 18 aprile ho chiesto a Massimo, per prevenire ulteriori possibili equivoci, di interrompere ogni relazione tra di noi”. Il Corriere, però, si domanda perché, se da tre anni non stanno più insieme, De Nardis non ha smentito Boldi le volte che parlava di lei come compagna, pubblicamente e sui giornali. Contattata via email e al cellulare, Loredana, 44 anni, non ha voluto aggiungere altro.

Massimo Boldi, invece, ha commentato così questa replica: “Lasciatele dire quello che vuole. Mi sembra ‘Boldi and the Beautiful’”. A dimostrazione del fatto che il fidanzamento in realtà sussisteva, l’attore si è lasciato scappare che, dal 2015 a oggi, le ha regalato due auto, una Fiat 500 e una Smart Cabriolet. E ci sarebbero ancora abiti di Loredana nei suoi armadi a Milano e Roma. Insomma, il tradimento della compagna ci sarebbe eccome.

Massimo Boldi Loredana De Nardis, botta e risposta

“Almeno ci rido su, è meglio così”, ha raccontato Boldi. A ottobre scorso, l’ormai ex coppia era stata insieme alla festa di compleanno di Federica Panicucci. “Era presente Silvio Berlusconi – racconta Massimo – e Loredana si comportava da fidanzata, con un abito Versace che le avevo regalato per l’occasione. Mentre a Natale le ho regalato un orologio di Cartier, un regalo da fidanzati, che ha accettato. Non so perché ora racconti che era finita da prima, si vede che non le piace trovarsi dalla parte del torto”.