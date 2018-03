161 CONDIVISI Condividi Tweet

Presto rivedremo Al Bano a The Voice, al fianco di Francesco Renga, J-Ax e Cristina Sabbia: nel frattempo, durante l’ospitata di Loredana Lecciso a Domenica Live, la sua situazione sentimentale è apparsa più definitiva che mai agli occhi (e orecchie) del pubblico italiano.

La dichiarazione di Loredana Lecciso a Domenica Live: “Non vivo più con Al Bano”

Si vociferava da molto tempo che la coppia si era allontanata e che non viveva più nella stessa casa. Ospite da Barbara d’Urso, la compagna del cantante pugliese, madre di Yasmine e Bido Carrisi, ha voluto dire la sua e spiegare, una volta e per tutte, come stanno le cose tra loro:



“Io adesso sono a Lecce perché sto preparando le prove di uno spettacolo – ha raccontato Loredana Lecciso a Domenica Live – Sono in una fase di grande solitudine utile. Sto cercando di ritrovare i miei equilibri. È un periodo molto razionale. A Cellino San Marco è capitato di tornarci. Però, a Lecce, la mia città, sto caricando le mie batterie. Con Al Bano condividiamo l’obiettivo della nostra vita, i figli. Ci sentiamo tutti i giorni. Nella vita è importante il rispetto”.

Una storia al capolinea ma tanta voglia di mantenere equilibrio, rispetto e affetto: “Lo ringrazierò sempre per i figli che mi ha dato”

Una dichiarazione che non sembra lasciare spazio a ripensamenti o ad una ‘temporaneità’ della situazione. Anzi, l’ex showgirl ha tutta l’aria di voler affrontare la realtà nel meglio dei modi: “Voglio stabilire e mantenere il rapporto di grande rispetto e amicizia, valori, che ci hanno legato. Voglio molto bene ad Al Bano, ma in questo momento, amo me stessa. Sarò sempre grata a lui perché mi ha dato due figli eccezionali”.

Insomma, le carte ormai sono in tavola, lo stesso Al Bano aveva dichiarato, risoluto: “Mi ha dato due figli, ma non la sposo”.