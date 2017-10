47 CONDIVISI Condividi Tweet

In coda ai continui battibecchi indiretti mediatici che gravitano intorno alla ‘coppia più bella del mondo’ e al loro presunto amore perenne, arriva una sorprendente proposta di Loredana Lecciso ad Al Bano e Romina che metterebbe a tacere le polemiche.

La proposta di Loredana Lecciso ad Al Bano e Romina lascia a bocca aperta i lettori

Intervistata dal settimanale Chi, la compagna del cantante ha rilasciato una lunga dichiarazione sui recenti avvenimenti che hanno visto lei e la Power impegnate in un botta e risposta velenosa. Tutto era partito da una confessione in cui l’ex moglie si era lasaciata sfuggire che Al Bano l’amava ancora.

In risposta, ancora una volta, a questo episodio, la showgirl ha commentato: “Anche nei periodi più cupi ho sempre avuto rispetto verso di lei e verso il rapporto che ha avuto con Al Bano“. Eppure all’inizio non è stato facile per lei: “Ero gelosissima, era la mia debolezza. Quando dicevano ‘Al Bano è geloso di Loredana’ erano fesserie. Ero io, invece. Ma ho fatto un percorso in questo senso e sono riuscita a dissociarmi da questo sentimento che non è propriamente bello“.

Adesso, quindi, il suo atteggiamento è decisamente più sereno. A testimonianza della sua attitudine, ecco una proposta di Loredana Lecciso ad Al Bano e Romina riguardo la possibilità di una famiglia allargata:

“Al Bano conosce molto bene il mio pensiero. A me l’idea di una bella e grande famiglia allargata, vissuta in maniera razionale e intelligente piace. Una sola cosa vorrei fosse chiara, perché Al Bano ha una fascia di pubblico fortemente nostalgico. Io vorrei dire che non ho tolto l’uomo a nessuno: lui aveva chiuso con il suo matrimonio e io l’ho scelto come compagno quando era un uomo libero. Quindi essere sempre additata come una ‘sfasciafamiglie’, questo sì mi dispiace. Per il resto io sono prontissima ad accogliere tutti nella nostra famiglia“.