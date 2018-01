173 CONDIVISI Condividi Tweet

Se ne parla spesso e la conferma ufficiale stenta sempre ad arrivare: Loredana Lecciso e Al Bano si sono lasciati? Stavolta l’indiscrezione è più dettagliata del solito. Ecco come si sarebbero svolti i fatti:

Loredana Lecciso e Al Bano si sono lasciati? Arriva l’indiscrezione che tira in ballo anche Romina Power

Di recente abbiamo letto le esternazioni di Romina Power a Domenica In in cui è venuto fuori il fortissimo sentimento che ancora lega la cantante al suo ex marito e partner de La Coppia Più Bella Del Mondo, e contestualmente anche ‘l’addio’ del loro sodalizio. Il loro tour internazionale, infatti, è ormai agli sgoccioli e passerà molto tempo prima di rivedere i due cantanti insieme,

Nel frattempo, però, sulla copertina di Oggi campeggia un titolo che annuncia che Loredana Lecciso e Al Bano si sono lasciati:

Il sottotitolo della copertina del settimanale è: “La Lecciso se n’è andata da Cellino e si è rifiugiata al Nord: non sopportava più i dispetti della Power“. Non che sia la prima volta che il sangue non tanto buono che corre tra le due diventa oggetto di ipotesi sulla crisi tra la showgirl e il cantante.

A quanto pare, racconta il settimanale, il 12 dicembre da Amburgo (dove Al Bano e Romina Power si trovavano per un concerto) Romina ha postato foto di lei e Al Bano in giro per mercatini di Natale tra cuori e frasi d’amore. In quei giorni Loredana era tra Milano e Pavia (dove vive suo fratello) e ha deciso di restarci.

Ecco come sarebbero arrivati alla rottura

“Poi l’escalation – racconta Oggi – con il Natale e il Capodanno da separati, e le mancate risposte chiare di Al Bano: mentre un paio di mesi fa aveva dichiarato ‘Amo Lory, chiedo rispetto per la nostra famiglia’, oggi preferisce tagliare corto: ‘Non voglio entrare in questa bolgia’”.

A quanto sosterrebbe il settimanale, “la decisione della Lecciso è anche a difesa dei figli Jasmine e Bido: hanno 16 e 15 anni, stanno sui social, guardano la tv e leggono i giornali. Traducendo: subiscono questi exploit, i messaggi trasversali, le foto postate solo per sfruculiare nervi e rancori. Li subiscono tre volte: quando li vivono in casa, quando diventano argomenti da talk e quando uscendo di casa hanno conferma che sì, tutti ne parlano”.