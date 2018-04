260 CONDIVISI Condividi Tweet

Loredana Lecciso e Gigi D’Alessio stanno insieme? È questa la clamorosa indiscrezione rivelata dal settimanale Oggi. Sarebbe nato l’amore tra la showgirl pugliese, ormai ex compagna di Al Bano Carrisi, e il cantante napoletano, fresco single dopo la fine della sua relazione con Anna Tatangelo. Il filo rosso che legherebbe queste due storie di amori, passioni e tradimenti sarebbe proprio la liaison tra questi due personaggi che da mesi dominano le pagine dei gossip.

Lecciso ha lasciato la casa di Cellino San Marco in cui ha sempre vissuto con Al Bano lo scorso dicembre. Il motivo non è trapelato, ma coinciderebbe con l’ingresso di un’altra donna nella vita di D’Alessio, che potrebbe aver contribuito alla crisi con Anna Tatangelo. Questa donna, secondo Oggi, sarebbe proprio Loredana. “Qualcuno – si legge sul magazine – ha segnalato la presenza di Loredana nella vita di Gigi”. In realtà non è la prima volta che si parla di un presunto flirt tra i due. Alcuni anni fa era emersa un’indiscrezione simile, e in quell’occasione Lecciso aveva evitato di commentare, rivelando soltanto di ammirare profondamente Gigi come artista.

Loredana Lecciso e Albano: crisi per D’Alessio?

Dopo l’accesa lite con il cantante pugliese a Storie Italiane e lo sfogo di Romina Power a tutela della privacy dell’ex marito, Loredana Lecciso ha spiegato i motivi della loro separazione confessando di non essere “nella condizione psicologica” di poter affrontare quanto stava accadendo tra il compagno e la sua partner artistica. D’Alessio, dal canto suo, ha reagito con forza ad Anna Tatangelo e alle parole usate dalla cantante – “Litigavamo più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte” – per spiegare la rottura della loro unione. Che dietro tutto questo ci sia davvero un nuovo amore?