Loredana Lecciso punzecchia Romina Power dopo il successo di L’Anno che verrà. Al Bano e Romina hanno conquistato il pubblico del Capodanno televisivo. Se lo show di Rai 1 condotto da Amadeus ha doppiato gli ascolti di Canale 5 (con Federica Panicucci), è stato anche grazie al duo più amato d’Italia.

Allo scoccare della mezzanotte, comunica l’Ufficio Stampa Rai, oltre 9 milioni e 700 mila telespettatori erano sintonizzati sull’ammiraglia Rai, con uno share pari al 54,4%. Al concorrente Wind Capodanno in Musica, in diretta da Bologna, è rimasto un misero 17.1%.

Tra i tanti artisti saliti sul palco di Matera per aspettare e celebrare la mezzanotte, ha spopolato proprio la coppia di Felicità e Nostalgia canaglia. Durante la loro esibizione, Carrisi si è mostrato visibilmente commosso per l’affetto ricevuto e ha posato insieme alla Power in una foto poi sbarcata sui social. Un messaggio di ringraziamento ai 10 milioni di spettatori che li hanno seguiti.

Un risultato che evidentemente Lecciso non ha proprio digerito. L’ex showgirl salentina ha trascorso tutte le feste natalizie lontana dalla sua amata Puglia. Secondo il settimanale Nuovo, da diversi giorni si trova a Pavia e a testimoniarlo sono i diversi scatti che ha pubblicato su Instagram. Una nuova foto è accompagnata da un commento che suona come un’indiretta frecciatina verso l’eterna rivale Romina.

Loredana Lecciso punzecchia Romina Power sui social

Loredana ha caricato uno scatto in bianco e nero dove si mostra molto seria e compassata. La caption recita: “Molta gente torna quando non sa dove deve andare”. Un messaggio sibillino che molti utenti hanno riconosciuto come un’allusione verso l’artista americana.

Lecciso si riferiva davvero a Romina e alla sua reunion canora insieme ad Al Bano? Le sue parole arrivano dopo settimane di gossip feroci secondi i quali Lecciso se ne va da casa di Al Bano (lo stesso Carrisi aveva rivelato che sua madre non parla con Loredana) perché in crisi col compagno.