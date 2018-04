15 CONDIVISI Condividi Tweet

Sabato 14 aprile è andata in onda l’esibizione della ‘coppia più bella del mondo’ a Ballando con le Stelle: il giorno dopo, a Domenica Live, è apparsa una Loredana Lecciso spiazzata da Romina e Al Bano in versione ballerini affiatati. E ha deciso di fare una sorta di appello all’uomo che, fino a poco tempo fa, era il suo compagno:

Loredana Lecciso spiazzata da Romina e Al Bano a Ballando con le Stelle: “Non era il momento, non è stato rispettoso”

“Vorrei tanto che Al Bano ascoltasse queste parole – ha dichiarato nello studio di Barbara d’Urso, dopo essersi definita ‘spiazzata’ dal comportamento dei due cantanti – eravamo in una fase delicata, c’era una storia tra noi alla quale non avevamo messo la parola fine. Al Bano se mi stai ascoltando non è contro di te, contro Romina, però quell’esibizione secondo me era ancora prematura, voi cosa ne pensate?”.

L’ex concorrente dell’Isola continua così il suo messaggio: “Prematura non tanto per me quanto per la tua famiglia che era a casa, capisco il canto ora darvi al ballo potevate aspettare qualche settimana, io l’avrei spiegato ai bambini, non è un’accusa, è solo l’esternazione del mio pensiero, non vuole essere cattivo, quello che mi ha ferito è il tutto. Questa presenza è prematura adesso, io chiederei rispetto in questa fase, ho due figli da tutelare, certe presenze vanno arginate, saprà lui come fare. È stato un ottimo direttore d’orchestra. Può stare tranquillo che voglio solo il bene per Al Bano, chiedo che i miei figli vivano in una situazione di serenità”.

Loredana Lecciso spiazzata da Romina e Al Bano ma soprattutto dall’evoluzione del loro avvicinamento e dalle dichiarazioni e sfoghi pubblici della Power:“Ad un certo punto si è passato il limite lavorativo, con delle esternazioni, lì sono stati resi i miei sentimenti e la mia realtà: io mi sono sentita di dover tutelare la mia realtà e i miei figli”.

La conclusione della Lecciso:

Infine, l’amara (ma pur sempre affettuosa) conclusione: “Se lui ha ritrovato una situazione sentimentale sono felicissima, se non ero io la persona giusta mi sta bene, certo stride con ciò che mi diceva fino a 20 giorni fa, vedeva Romina come una sorella avrebbe dovuto arginare sua sorella e dirle rientra nei margini, nei confini, sua sorella doveva fare un passo indietro, è stata una sorella un po’ invadente, lei non l’ha fatto e l’ho fatto io. Al Bano sa tutto di me e io so tutto di lui. È stata spiazzante quella telefonata. Al Bano c’ha tante cose da fare, centomila persone da mantenere, capisco il momento di debolezza”.