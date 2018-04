0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’accesa Lite con il cantante pugliese a Storie Italiane e sfogo di Romina Power a tutela della privacy dell’ex marito arriva, infine, il commento definitivo di Loredana Lecciso sulla relazione con Al Bano e i motivi della loro separazione. L’ex showgirl si è confidata con la redazione del settimanale di Alfonso Signorini.

Loredana Lecciso sulla relazione con Al Bano: “Ecco perché è finita”

Una rottura che in questi giorni sta affollando le cronache rosa dei magazine, riviste e siti d’informazione sul mondo dello spettacolo italiano, soprattutto per la telefonata in diretta che la (ormai ex) compagna ha fatto durante la dichiarazione ufficiale della celebrità di Cellino San Marco.

Proprio a completamento di quanto anticipato in diretta tv, ecco il commento di Loredana Lecciso sulla relazione con Al Bano e qualche frecciatina sul motivo della rottura: “Dovevo fare un piccolo intervento già programmato e sono partita con due trolley per andare a Pavia da mio fratello. Su quella partenza, però, si sono creati dei malintesi, e così sono rimasta lì. Ho mandato i miei figli con i nonni a Cellino per trascorrere il Natale con Al Bano, ma ho preferito restare sola a riflettere.”

La motivazione dietro la scelta di separarsi: Romina Power c’entra o meno?

“Non ero nella condizione psicologica di stare lì. Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti. Non è piacevole per i miei figli sentire in tv (seppure ironicamente) Romina che dice di essere innamorata di Albano, secondo me lancia un messaggio sbagliato”.

Non di poco contolo spiacevole invito mancato al matrimonio di Cristel Carrisi: “Sono stata invitata solo all’ultimo giorno da Al Bano – racconta – Non sarei mai andata, era giusto che lei si godesse la sua festa, ma mi ha fatto male. Sono stata la prima ad auspicare che formassimo tutti insieme una grande famiglia allargata, ma ho capito che c’erano delle resistenze. Voglio riconquistare la grande stima che legava me ad Al Bano. A me non interessa il rapporto perché i rapporti cambiano, si trasformano, l’importante è ritrovare la stima, e mi piacerebbe avere grande stima anche per Romina, vorrei che se la meritasse e che io meritassi la sua, ci dobbiamo lavorare”.

A queste parole il cantante avrebbe così replicato: “La mia storia con Romina è finita, ma io non posso dimenticare, e mi è vietato dimenticare. Lei è la mamma dei miei figli e Loredana Lecciso è la madre dei miei figli, il simbolismo della madre per me è sacro, lo sanno tutti da sempre. Io non tratterò mai male una madre, per di più la madre dei miei figli, questo deve essere chiaro per tutti, così come deve essere chiaro che non sto facendo niente di male contro nessuno. Io e Romina stiamo lavorando bene insieme, lavoro anche da solista, e mi chiedo: che male c’è in tutto questo? Dov’è l’ambiguità? Tutto si svolge alla luce del sole e dei riflettori”.