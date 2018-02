531 CONDIVISI Condividi Tweet

Loredana Lecciso torna in tv e sgombra il campo da accuse e gelosie. Negli ultimi mesi i gossip l’hanno assediata senza sosta. Lei è andata da Barbara D’Urso a raccontare la verità sulla rottura con Al Bano, o almeno quella che i tabloid hanno definito tale. E ha incassato il sostegno di amiche come Rita Dalla Chiesa.

Adesso, dalle pagine del settimanale DiPiù, rivela che è pronta per il rientro in grande stile sul piccolo schermo. Nel 2005, anno della sua ultima apparizione, la scelta di lasciare la televisione fu personale, non imposta dal compagno – che comunque qualcosa da ridire la ebbe lo stesso.

“A differenza di quanto facevo un tempo ho imparato ad ascoltarlo”, ha ammesso Lecciso. L’aspetto più importante è però un altro: “Non sto con le mani in mano”. Innanzitutto la showgirl ha lanciato la sua prima fragranza personale, chiamata “Lory72”, dedicata alle “donne che non hanno paura di esserlo”. È un profumo che “non ho solo firmato, l’ho proprio creato. Volevo un profumo che riflettesse la mia personalità”.

Loredana Lecciso torna in tv: ecco cosa condurrà

Poi ci sarà la televisione. “Se tutto va bene, condurrò un programma importante” ha confessato. “Una novità creata apposta per me: una grande rete tv nazionale mi ha proposto di essere la protagonista di un programma basato su un’idea molto originale. Ma è presto per altri dettagli”.

Ma non solo. Lecciso debutterà anche a teatro: per ora sarà ballerina in tre serata in un teatro di Lecce. “Mi esibirò accanto a una delle più grandi ballerine viventi: la stella del balletto classico Luciana Savignano”. Lo spettacolo si chiamerà Le ultime sette parole di Cristo e Loredana interpreterà il ruolo della Maddalena: “La parte è stata scritta apposta per me”. Il suo sogno, però, è quello di diventare una vera attrice teatrale, anche grazie a Sandro Mayer che vorrebbe renderla protagonista in una sua commedia. Intanto, come dimostra sul suo profilo Instagram, prova a godersi la famiglia lontana dai riflettori.