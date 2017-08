580 CONDIVISI Condividi Tweet

Dall’ultima intervista, ritroviamo una potenziale Lorella Cuccarini giudice di Amici. La showgirl si è raccontata tra le pagine del settimanale Chi, parlando del più e del meno. Quello che viene fuori è la sua voglia di lanciarsi in progetti nuovi, come lei stessa dice. Le piacerebbe, infatti, far parte della giuria di Amici semmai dovesse scegliere tra questa e quella di Ballando con le stelle. Che Maria De Filippi prenda in seria considerazione la sua proposta?

Lorella Cuccarini giudice di Amici: un sogno che diventa realtà?

La Cuccarini svela al settimanale diretto da Alfonso Signorini che andrebbe volentieri in quel di Mediaset: “Se dovessi scegliere tra fare il giudice ad Amici o a Ballando con le stelle, sceglierei Amici per il tipo di spettacolo. Ballando è divertente, ma i giudici hanno un ruolo marginale, sta diventando sempre più uno spettacolo con altre componenti, mentre Amici è molto ben fatto, i ragazzi sono bravissimi ed è più vicino al varietà, anzi, è uno dei pochi varietà rimasti“.

La ballerina, comunque, dice la sua anche su eventi del passato non molto piacevoli sia sul lato umano che lavorativo. In particolar modo, ecco che si ritrova a parlare di Raffaella Carrà e del suo ripensamento sulla sua presenza a Forte forte forte: “In quel caso ho avuto una reazione umana di grande dolore. Essendo una che non parla alle spalle mi sembra giusto segnalare quell’atteggiamento scrivendo una lettera aperta. Ma per me non è cambiato l’amore che provo per lei, perché nella mia vita ha rappresentato moltissimo“.

Lorella Cuccarini e Heather Parisi: scontro aperto?

Nonostante l’epilogo non proprio perfetto della collaborazione con Heather Parisi, Lorella Cuccarini rilancia Nemicamatissima. La sua volontà è quella di trasformare lo show in un vero e proprio format anche se la cosa risulta di difficile realizzazione visti i rapporti con la collega. A quanto pare, infatti, le due showgirl sono tornate ad essere distanti dopo le critiche della Parisi allo show e la successiva azione legale contro Lucio Presta. La Cuccarini, infatti, tocca anche questo argomento: “Dopo aver fatto insieme Nemicamatissima si può proprio dire che non tutte le ciambelle riescono con il buco anche se quella era riuscita, almeno visti gli ascolti. L’epilogo non è stato bello, ma non cavalco le polemiche, quelle le lascio a chi non vuole parlare d’altro“.