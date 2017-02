1 CONDIVISI Condividi Tweet

I rumors che vedrebbero Lorella Cuccarini omofoba tornano a far discutere, dopo che la conduttrice è tornata a parlare delle sue opinioni sul mondo gay. Tempo fa furono le sue dichiarazioni sull’utero in affitto a far arrabbiare gran parte del mondo omosessuale. “Sono favorevole alle unioni civili ma i figli non sono un diritto. E non si comprano. Punto. Chi non è d’accordo rispetti le opinioni altrui”, disse fermamente via Twitter.

“Non ho mai litigato con nessuno: ho semplicemente esposto il mio punto di vista, soprattutto riguardo l’utero in affitto” ha spiegato, “Sono una donna libera ed esprimo quello in cui credo, assumendomene anche tutte le responsabilità. Penso sia giusto che il pubblico mi conosca per quello che sono e non per quel che vorrebbero io fossi”.

Lorella Cuccarini omofoba? Ecco la sua risposta

Lorella Cuccarini omofoba? ecco come la showgirl ha chiarito la sua posizione nel corso di un’intervista al portale Gay.it “Posso aver espresso un punto di vista non condivisibile da parte di alcuni, ma questo non vuol dire che tutto il mondo gay sia contro di me. Al contrario, sperimento ogni giorno la bellezza dei rapporti nelle loro diversità. Io valuto le persone nella loro integrità e non in base alle proprie preferenze”.

La Caccarini tende a precisare inoltre che non avrebbe problemi ad avere figli gay: “E se i suoi figli fossero gay? “Non cambierebbe nulla; la sessualità non può incidere sugli affetti e sulle persone. Comunque, non muterebbero nemmeno le mie opinioni. Non penso che un amore, senza la possibilità di generare figli, sia da considerare un amore di serie B”.