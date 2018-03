1.7k CONDIVISI Condividi Tweet

Le ultime parole di Lorella Cuccarini su Fabrizio Frizzi descrivono, ancora una volta, una persona perbene e dall’animo pulito. La ballerina ha salutato l’amico con un post sul suo account Instagram: “Arrivederci, anima bella. Te l’aspettavi che t’amavano così?“. Un vero colpo al cuore per i colleghi e gli amici del conduttore, che ha lottato con tutte le sue forze contro un male incurabile.

Lorella Cuccarini su Fabrizio Frizzi: “L’affetto di queste ore è la risposta a chi lo definiva buonista”

Ai funerali di Fabrizio Frizzi c’erano proprio tutti: colleghi, amici, parenti e gente comune che ha inondato Piazza del Popolo a Roma per un ultimo saluto al conduttore scomparso. La Cuccarini parla in sua memoria: “In questa profonda tristezza è stato bellissimo vedere il tributo d’amore che così tante persone, scendendo in piazza o attraverso i loro messaggi, hanno voluto fare a Fabrizio. È stato il segno di quello che lui è riuscito a costruire, nel silenzio e nel rispetto. È una risposta a chi lo chiamava buonista“.

La conduttrice si riferisce a qualcuno in particolare?: “Non credo davvero sia il momento di fare delle polemiche, ma ci tengo solo a dire che Fabrizio, con il suo stile garbato e mai sopra le righe, era riuscito ad arrivare al cuore delle persone e queste ore lo dimostrano. C’era chi lo considerava un conduttore ‘troppo perbene’. Queste ore dimostrano che il pubblico ama le persone perbene“.

Il ricordo di Lorella Cuccarini: “Era bello lavorare con Fabrizio”

Lorella Cuccarini si lascia andare, poi, ai ricordi di Ti Lascio Una Canzone: “Era molto bello lavorare con lui. Scherzava sempre, era allegro, solare, disponibile. Non era mai stato un personaggio, ma sempre una persona. Era sempre al servizio degli altri. Era una persona assolutamente speciale nella sua normalità. Uno come lui lascia il segno sopratutto in un mondo come quello delle spettacolo, che da Fabrizio ha davvero tanto da imparare. Il suo insegnamento non finirà“.