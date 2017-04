55 CONDIVISI Condividi Tweet

Dalle pagine del settimanale Intimità, Lorena Bianchetti racconta il matrimonio con il marito Bernardo De Luca e la voglia di completare la famiglia diventando mamma. La coppia, sposata dal 2015, ha pronunciato il fatidico sì nella Chiesa di Santa Marta, vicina alla residenza di papa Francesco. Per uno dei volti televisivi più amati, le nozze con Bernardo sono arrivate dopo un autentico colpo di fulmine. Da allora i due sono inseparabili.

“Ho dovuto aspettare 41 anni, ma adesso sono felice grazie a mio marito”, ha confessato la conduttrice di A sua immagine. “È proprio lui il mio ‘lui’, non mi ero sbagliata. E il nostro amore è la prova che chi la dura la vince. A un certo punto mi sono detta: ‘Se è destino, l’uomo giusto arriverà’. Mi sono lasciata andare e ho conosciuto Bernardo. E ora mi dico che se è destino diventerò anche madre. È un desiderio comune, speriamo che sia anche nel disegno di Dio. Nell’attesa di capirlo, ci impegniamo perché la cicogna arrivi”.

Lorena Bianchetti racconta il matrimonio: affinità e… divergenze

Come ogni unione che si rispetti, ci sono tanti alti e anche tanti bassi, appianati sempre con testa e cuore. “Il fatto che io sia una donna e lui un uomo qualche piccola grana la comporta, la nostra natura è diversa, questo non si può negare”, ha detto la Bianchetti. “Lui le famose sfumature mica le vede, ma fin qui, fortunatamente, grosse discussioni non le abbiamo ancora avute. È chiaro che anche la coppia meglio assortita deve amalgamarsi, specialmente all’inizio. Però quello che avevo visto in lui ancora c’è: è un uomo serio, responsabile, con lo stesso mio valore per la famiglia. Per cui se ogni tanto io vedo blu e lui vede verde, pazienza”.

