L’ultima ospitata di Lorenzo Crespi a Domenica Live ha messo in difficoltà la padrona di casa Barbara D’Urso. L’attore, amico della conduttrice, versa in gravi condizioni di salute a causa di una malattia ai polmoni inoperabile e destinata a peggiorare col tempo. La drammatica situazione, comunque, non ferma la sua voglia di rimettersi in gioco dopo un turbolento passato lavorativo tra denunce e minacce di morte.

Lorenzo Crespi a Domenica Live spiazza Barbara D’Urso con una richiesta inaspettata

Crespi è stato ospite per la seconda volta dall’amica Barbara, l’unica a non aver abbandonato l’attore nel suo periodo più difficile. L’uomo, infatti, oltre a dover affrontare gravi problemi di salute, è costretto a fare i conti con una carriera ormai finita. Due anni fa Lorenzo annunciò che sarebbe tornato in pista molto presto, ma da allora nulla è accaduto.

Ad aggravare la situazione vi fu la denuncia di Milly Carlucci contro l’attore quando quest’ultimo partecipò a Ballando con le Stelle. La conduttrice, infatti, trascinò Crespi in tribunale pretendendo un milione di euro come risarcimento dopo le accuse dell’attore sul programma, a detta sua, pilotato. Oggi Lorenzo torna alla carica con una richiesta che ha spiazzato l’amica Barbara e, cioè, quella di andare al Grande Fratello.

Barbara D’Urso glissa il discorso sulla partecipazione di Crespi al GF

Appena tornati in studio dopo la pubblicità, Crespi rivolge la seguente domanda all’amica ignaro del fatto che i microfoni fossero già accesi: “Barbara, mi vuoi al Grande Fratello con te?“. La D’Urso sarà la nuova conduttrice del reality di Canale 5 e, in evidente difficoltà, ha cambiato discorso dicendogli che per lui le porte di Domenica Live saranno sempre aperte. L’appello di Lorenzo Crespi è stato chiaro, resta da capire se Barbara cambierà idea e lo vorrà come opinionista al suo fianco o ignorerà del tutto l’esplicita richiesta dell’amico.