Lorenzo Crespi ha squarciato un velo d’ipocrisia che ha fortemente imbarazzato Barbara D’Urso. L’attore, ospite di Domenica Live nella puntata dell’11 marzo 2018, ha (involontariamente?) rivelato quanto guadagnano le persone che accettano di raccontare le proprie storie drammatiche in tv. L’ex divo di tanta fiction televisiva nel 2014 aveva confessato come una malattia ai polmoni avesse messo in pausa la sua carriera. Lo scorso 9 marzo, attraverso i social, era arrivato il suo grido disperato che l’ha nuovamente portato alla ribalta.

Lorenzo Crespi oggi: non povero, ma truffato

L’appello su Instagram l’ha così riportato nel salotto di Domenica Live. “Questi ultimi otto giorni sono stati massacranti, ho buttato quattro anni di cure. Io sono malato, non povero: mi hanno messo in trappola per umiliarmi e farmi andare via da Roma”, aveva confessato. L’attore, gravemente malato, adesso ha precisato di non essere povero, ma che le condizioni disumane in cui vive sono dovute ad una truffa subita. Nel corso della sua testimonianza, però, Crespi si è lasciato sfuggire che il gettone di presenza percepito da chi va in tv sarebbe simile allo stipendio di un impiegato.

Lorenzo Crespi: malattia e segreti

“Se anche venissi qua una volta ogni due mesi potrei pagarmi tre anni di affitto”, si è fatto scappare Crespi. “Io vengo qui, prendo un mio gettone, il nostro gettone è piccolo, non è grande, ma è capace di gestire lo stipendio di un impiegato”. A quel punto, una visibilmente imbarazzata Barbara D’Urso ha provato a ridimensionare la situazione, parlando di una sorta di rimborso spese che la produzione riserva agli ospiti delle sue trasmissioni. “Sì, ma se vieni qua dieci volte ci vivi”, ha ribattuto Crespi. Una confessione che non è piaciuta affatto agli spettatori del programma. “Un gettone di presenza a Domenica Live vale circa 10 affitti di 600€: cioè 6000€ per una presenza. Vergognatevi!”, ha scritto un utente su Twitter. Mentre altri l’hanno presa con sarcasmo: “Anche io voglio fare l’opinionista, parliamone”. La verità di Lorenzo Crespi è disponibile sul sito Mediaset.