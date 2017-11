129 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo che Daniele Bossari ha lasciato il GF Vip ha lasciato momentaneamente la casa per un lutto, arriva il turno di un altro concorrente di varcare la porta e salutare i compagni di gioco: Lorenzo Flaherty ha avuto un malore, a comunicarlo è stato tempestivamente la redazione del programma.

Lorenzo Flaherty ha avuto un malore: è giallo sulle sue condizioni

L’attore di Ris “è uscito stamattina dalla Casa per un controllo medico“, si legge sui profili social del reality condotto da Ilary Blasi nel primo pomeriggio di giovedì 2 novembre. Dall’annuncio, dunque, si presuppone che la misura sia solo temporanea: le cause dell’accertamento, però, rimangono sconosciute.

Nessun avvisaglia, tantomeno, nei giorni scorsi, dato che quello che hanno mostrato le telecamere puntate sui concorrenti 24 ore su 24 non sembra indicare una condizione tale per cui si possa pensare che Lorenzo Flaherty ha avuto un malore come – ad esempio – è successo platealmente allo stesso Bossari nella casa del GF.

L’attore, infatti, non sembrava aver manifestato alcun fastidio o malessere. Per tranquillizzare il pubblico – che ha immediatamente commentato sotto all’annuncio manifestando la propria preoccupazione – la redazione del programma ha aggiornato la situazione dichiarando che il controllo è durato qualche ora e il concorrente ha fatto anche in tempo a tornare tra le mura della casa di Cinecittà.

I commenti degli spettatori: “Lo vogliamo in finale, speriamo torni presto”

Cosa gli sarà successo? La prossima puntata svelerà, probabilmente, questo insolito momento di allontamento dal ‘campo di gioco’ dell’attore, che alcuni cominciano a scegliere come preferito – sempre dopo l’ex presentatore di Mistero: “Spero nulla di grave,lo rivoglio in casa,e,alla finale con Daniele, forever“, scrive un utente sui social, in mezzo a centinaia di messaggi al veleno per la questione Cecilia-Ignacio.

“Quest’anno tutti che escono o hanno bisogno del medico..ma che succede??!” si chiede un altro spettatore, annotando l’anomalia di queste continue uscite. Solo Ilary potrà dirci come sono andate le cose!