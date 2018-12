0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lory Del Santo esce dal Gf Vip, è successo: i fan della regista e showgirl fino all’ultimo hanno fatto il tifo fino all’ultimo, restando con il fiato sospeso al momento della fatidica decisione. Il televoto, però, ha parlato chiaro: Benedetta Mazza resta, lei deve lasciare la casa.

Lory Del Santo esce dal Gf Vip: “È stato terapeutico dopo la morte di mio figlio”

Molti ricorderanno l’atmosfera e l’attitudine con cui, durante le prime puntate del reality, ha fatto il suo ingresso negli studi di Cinecittà : «Sono entrata al Grande Fratello Vip 3 per cercare un po’ di isolamento tra le gente», ha infatti dichiarato come prima cosa a Ilary Blasi, una volta uscita dalla casa. «Lo show è stato terapeutico», ha commentato.



Nessun rancore contro chi le ha votato contro, nessun tentativo di motivare la scelta con il cliché della vittoria dei «giovani contro i vecchi». Un’uscita di scena sobria, quasi sottotono per una delle inquiline più amate dalla maggioranza social: “Una donna così forte non lo mai incontrata, ma nella vita spero solo di avere la metà della sua forza interiore, ma anche della sua saggezza… Continua così perché la società ha bisogno di persone come lei che combattono sempre, con molta intelligenza“, scrivono infatti i suoi sostenitori su Twitter.

L’eliminazione della celebre showgirl e regista di The Lady dal reality Mediaset: i commenti su Facebook e su Twitter

E ancora si legge: “Tante donnette che chiamano “carriera” serate in discoteca e comparsate ai centri commerciali, #LorydelSanto esplode perché è una donna vera.

Senza nessun bisogno di essere andata a letto con un Corona qualsiasi.

Spero che la TV si ricordi di lei, e che la faccia lavorare”.

E voi che ne pensate? È giusto vedere che Lory Del Santo esce dal GF Vip e non farla arrivare in finale?