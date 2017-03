135 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre ancora si sente l’eco della polemica scatenata dallo sfogo di Heather Parisi, che dal suo blog ha difeso i diritti di chi, anche in tarda età e tramite la fecondazione eterologa, vuole avere figli (leggi qui le sue parole) arriva la notizia di Lory Del Santo madre a 60 anni.

Lory del Santo madre a 60 anni? Parla la regista

La regista di The Lady ha infatti da poco dichiarato che con il suo fidanzato Marco, poco più che 24enne, stanno pensando di allargare la famiglia (dopo i primi due figli di lei avuti dalle precedenti relazioni):

“Marco è la mia anima gemella – ha confessato a Novella 2000- mi ha permesso anche di rivedere le mie priorità. Sono stata circondata da uomini che non hanno voluto i figli che abbiamo avuto, e infatti sono fuggiti tutti. Ma questo non mi ha impedito di tirare su due ragazzi meravigliosi”.

Un altro motivo per cui si parla di Lory Del Santo madre a 60 anni è che, dopo due maschietti, vorrebbe dedicarsi anche a vestitini rosa, bambole e nastrini: “Voglio una figlia perché so che con lei avrei un rapporto speciale, molto empatico. E so che tutto può succedere. Per ma sarebbe un peccato non provarci” continua l’ex di Eric Clapton, che ha anche fatto fare gli esami necessari al fidanzato, ma “Non basta il coraggio. Devo trovare un sistema che mi aiuti, dato che rimanere incinta naturalmente alla mia età è molto difficile se non impossibile”.

L’entusiasmo e l’amore di una mamma

Chissà se la bella Heather deciderà di sostenere anche le sue scelte? Lory sembra più entusiasta e motivata che mai: “Una gravidanza sarebbe un sogno. Se una mattina mi svegliassi scoprendo di essere incinta proverei un’emozione che non saprei nemmeno immaginare”.