178 CONDIVISI Condividi Tweet

A 27 anni dalla sua morte, Lory Del Santo ricorda Conor, il figlio avuto con Eric Clapton e scomparso a soli 4 anni nel 1991. Il bambino cadde dal 53° piano di un palazzo a New York dove si trovava con la madre e un’amica. La cameriera stata pulendo la camera del piccolo, mentre lui stava giocando. Il bimbo raggiunse la sua stanza, dove la finestra era ancora aperta, e in un attimo precipitò in un volo di centro metri nel vuoto.

Un episodio drammatico e doloroso che ha segnato per sempre le vite della showgirl e del musicista inglese. Lory Del Santo ha poi avuto altri due figli, Devin e Loren, e vorrebbe diventare madre a 60 anni di una femmina, ma quei momenti le sono sempre rimasti addosso, come una maledizione.

Al piccolo Conor, nel 1992, Clapton ha dedicato la canzone Tears in Heaven, ballata incisa nella colonna sonora del film Effetto allucinante e poi nell’album Unplugged. “Ero così felice quando ho saputo di aspettare Conor”, ha ricordato Del Santo visibilmente commossa a Domenica Live. “Non mi interessava niente, né la casa né i soldi. Eric mi ha dato tante emozioni, mi ha fatto anche soffrire, lui era instabile e avevo paura di sbagliare, stavo attenta a come mi comportavo. Vorrei però sottolineare che non sono rimasta incinta a caso, mi ha accompagnato lui dal medico per farmi togliere la protezione per avere un figlio. Era pieno di emozioni ma non sapeva come gestire tutto quanto”.

Lory Del Santo ricorda Conor a 27 anni dalla morte

In quel periodo, Clapton era in piena crisi personale. La morte del suo amico Duane Allman gli aveva spalancato definitivamente le porte della droga. Furono Pete Townshend, Mark Knopfler ed Elton John a risollevarlo dall’abisso, almeno parzialmente. Poi quella gravidanza e l’idea di diventare papà.

“Conor aveva 4 anni e mezzo quando è morto, il padre stava per arrivare, dovevano andare al parco. Se fosse stata colpa mia non ce l’avrei fatta a superare questa tragedia. Lui era lì e la sua reazione è stata sedersi e stare in silenzio”, ha raccontato Del Santo. “Quando siamo rientrati a Londra con il bambino non vivente, stavamo aspettando il funerale ed è arrivato il postino con una lettera rossa. Io l’avevo scordato ma Conor gli aveva scritto una lettera a New York con scritto ‘I love you’ e gliela aveva mandata a Londra. Io sono rimasta pietrificata, era l’ultimo messaggio che lui voleva dare, il più bello”.