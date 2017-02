1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’avventura di Sanremo, le sue battutine maliziose a Raoul Bova, il bacio casto a Keanu Reeves e quello più sfacciato a Robbie Williams, tutto è ritornato alla normalità al timone di Amici e C’è Posta Per Te: se non fosse per alcune dichiarazioni shock di Maria De Filippi che hanno preso alla sprovvista il pubblico…

La presentatrice, infatti, ha mostrato una sorta di lato oscuro durante la puntata di C’è Posta Per Te di sabato 18 febbraio, un dettaglio del suo passato che ha alterato un po’ la sua impeccabile immagine televisiva: da Queen Mary, idolo del pubblico Mediaset, è diventata per un momento un personaggio pubblico dalle esperienze “diseducative”.

Le dichiarazioni shock di Maria De Filippi: “Per 12 anni non ho pagato multe, e non solo”

Nel tentativo di raccontare la storia di Antonio e Sara, due degli ospiti dello show, ha voluto mettere a suo agio il pubbbico con un ricordo personale, un racconto che doveva essere leggero e goliardico ma che invece si è trasformato nelle dichiarazioni shock di Maria De Filippi su cui molti spettatori hanno finito per polemizzare:

“Per dodici anni non ho pagato le multe – ha esordito, facendo già storcere qualche naso- Mi ero messa d’accordo con il portinaio per non farle recapitare ai miei genitori. Ad un certo punto, per non far intervenire l’ufficiale giudiziario, ho rubato un pezzo di argenteria di mia madre e l’ho venduto per ricavarci i soldi. Mio padre mi ha preso per le orecchie, mi ha portato dal gioielliere, son dovuta entrare, dire che avevo rubato in casa ed alla fine ha ripreso il pezzo e me ne ha date anche tante.”

Un siparietto giovanile non proprio “edificante” per la bella conduttrice. Bufera su di lei o piccola tempesta passeggera di critiche che, a breve, tutti dimenticheranno?