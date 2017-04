0 CONDIVISI Condividi Tweet

Era il 2003 quando entrava nella casa del Grande Fratello e nel cuore del pubblico, soprattutto femminile. Oggi è una delle star più richieste del cinema italiano ma di desideri ne ha ancora tanti, specie quello di una famiglia numerosa: Luca Argentero vuole diventare padre e lo ha confessato in un’intervista a Vanity Fair. Un sogno segreto condiviso con la fidanzata, la ventiquattrenne Cristina Marino.

L’attore, che per stessa ammissione dell’ex moglie Myriam Catania è stato “il primo a sapere” che lei fosse incinta, ha appena spento 39 candeline, eppure sente ancora di avere lo spirito di un ventenne. “Il passare del tempo non mi spaventa né impressiona”, ha raccontato. “Sento l’età che ho e mi compiaccio della consapevolezza di me stesso. Sono un quasi quarantenne in ottima forma”.

Luca Argentero vuole diventare padre: le sue parole

Grazie all’infanzia trascorsa con i nonni, “parte integrante e attiva della famiglia”, ha maturato il suo desiderio di paternità. “Non ho rinunciato all’idea. Anzi. Vorrei un figlio, come credo la maggioranza delle persone adulte. La cosa bella è che ho appena 39 anni, ho ancora tempo per diventare padre”, ha detto. Prima c’è il lavoro: dopo Il permesso lo vedremo in Hotel Gagarin, commedia di Simone Spada con Claudio Amendola, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova e Silvia D’Amico. “Ho capito che l’essenziale è prendersi cura di sé e volersi bene. Solo così si può affrontare la vita con serenità”. Saggio Luca.