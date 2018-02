192 CONDIVISI Condividi Tweet

Lei è reduce dal successo di Sirene la serie tv di Rai 1, lui è osannato per la sua interpretazione in Fabrizio De André – Principe Libero. Sono Luca Marinelli e Valentina Bellè, protagonisti della fiction sul grande cantautore genovese andata in onda ieri sera. Per l’occasione, l’opera prodotta da Rai 1 è stata prima mandata sugli schermi cinematografici per pochi giorni d’anteprima, poi è stata divisa in due parti per la televisione. Marinelli ha prestato volto al grande Faber, mentre la Bellé ha interpretato Dori Ghezzi, grande amore e ormai vedova dell’artista. Lo scoop che lascia tutti piacevolmente sorpresi, comunque, è che pare che i due stiano insieme anche fuori dal set.

Luca Marinelli e Valentina Bellè: amore sul set e nella vita reale?

I due attori si sono conosciuti proprio sul set del film su Faber. Marinelli è sulle scene già da molto tempo avendo interpretato film come Lo Chiamavano Jeeg Robot, La Grande Bellezza e La Solitudine dei Numeri Primi. Sono solo alcune delle pellicole girate dall’artista che ha deciso di mettersi in gioco interpretando uno dei personaggi più importanti del secolo scorso. Calarsi nei panni di De André non deve essere stato facile, ma lui non ha deluso le aspettative.

La notizia arriva quando alla figura di Marinelli si accosta quella della Bellè, che nella fiction interpreta l’innamoratissima Dori Ghezzi. Sarebbe il settimanale Novella 2000 a lanciare lo scoop: “Dopo un breve passaggio nei cinema, la serie Fabrizio De Andrè Principe Libero, arriva su RaiUno, in onda il 13 e 14 febbraio. Prodotta da Angelo Barbagallo, ex socio di Nanni Moretti, la fiction ha già conquistato la critica. Sul set pare sia nato un grande feeling (di più?) tra Luca Marinelli che nella fiction è De Andrè e Valentina Bellè (protagonista di Sirene) nei panni di Dori Ghezzi”.

Marinelli – Bellè: una lunga strada da percorrere insieme

Sarà vero quel che si dice sul conto dei due attori? Quel che è certo è che i ragazzi passeranno molto tempo insieme per la promozione del film. Chi sa che un semplice feeling non si trasformi in qualcosa di più profondo.