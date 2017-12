1 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scoop che tutti aspettavamo è finalmente arrivato: Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme. Tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip c’è sempre stata un’ottima intesa, soprattutto dopo che Luca è stato lasciato in diretta da Soleil durante il reality. Gli ex gieffini hanno sempre cercato di negare dinanzi all’evidenza ma il settimanale Chi ha svelato i retroscena della loro storia appena cominciata. Pare, infatti, che Luca e Ivana abbiano passato la notte nella stessa stanza d’hotel.

Luca Onestini e Ivana Mrazova beccati insieme all’uscita di un hotel a Milano Marittima

Il primo a lanciare lo scoop è stato Gabriele Parpiglia che sul suo profilo Instagram ha postato un video dove mostra la neo coppia uscire insieme da un hotel di Milano Marittima dopo un evento di beneficenza: “Inseparabili. Eccoli insieme mentre lasciano Milano Marittima. Un’altra nuova coppia è ufficialmente nata dopo il GF Vip. Ps: brava la mia fonte“.

A confermare la notizia c’è Alfonso Signorini che pubblica quanto segue sul numero di questa settimana di Chi: “Luca e Ivana in love. Dopo la vicinanza nella casa del GfVip, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ufficialmente una coppia. I due hanno trascorso una notte bollente in un noto resort, Acqualux Spa, vicino a Bardolino, in provincia di Verona, condividendo lo stesso letto, la stessa stanza, la stessa passione”.

Le dediche d’amore su Instagram di Luca e Ivana

Il recente messaggio di Tonon a Luca Onestini è carico d’amore fraterno ed ha commosso il web, proprio come le dediche che l’ex tronista rivolge alla bella Ivana. Il suo account Instagram, infatti, è pieno zeppo di foto insieme e parole d’affetto per la modella ceca. L’ultimo pensiero d’amore risale a qualche giorno fa, corredato da tanto di immagine che ritrae la coppia abbracciata: “Il rispetto è la pazienza di conoscersi a fondo senza maschere, senza bruciare tappe, senza aspettative. Ad oggi è stima, fiducia e amicizia pura…domani chissà cosa ha scritto per noi il libro della vita“.