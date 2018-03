9 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’annuncio del libro con Raffaello Tonon, arriva la voce riguardo una possibile partecipazione di Luca Onestini e Ivana Mrazova a Temptation Island: la coppia dei gieffini ha già deciso di mettere alla prova il loro amore?

Luca Onestini e Ivana Mrazova a Temptation Island? L’indiscrezione arriva da Signorini

Pare proprio che i due ex gieffini torneranno insieme in TV: durante l’ultima puntata di Casa Signorini il membro degli Oneston (nonché ex tronista di U&D) è venuto in studio come ospite, ed in quell’occasione il direttore di Chi ha confessato di “aver messo una buona parola con Maria De Filippi”, produttrice del reality estivo.

Nessuna invito ufficiale, insomma, dallo show Mediaset – a detta dello stesso gieffino – solo voci e l’incognita di un’eventuale risposta: accetterebbero la proposta, parteciperebbero al programma condotto da Filippo Bisceglia? A giudicare dalla reazione di lei, di fronte allo scherzo organizzato da Le Iene in cui veniva simulato un finto atto di infedeltà del suo fidanzato, non è scontato che la coppia possa decidere di mettersi così in gioco!

La gelosia di Ivana e i programmi della coppia: matrimonio o convivenza? Risponde Luca Onestini

Ecco, in dettaglio, la conversazione sulla possibile partecipazione di Luca Onestini e Ivana Mrazova a Temptation Island: “La proposta per Temptation Island ti arriverà, io una buona parola con Maria ce l’ho messa”. “Per ora la proposta non è arrivata, vedremo – la risposta del tronista – Ivana è molto gelosa”. Insomma, è ancora tutto da vedere!

I due, nel frattempo, continano solidamente a costruire il loro futuro insieme, innamorati e felici: non si parla ancora di matrimonio (come molti avevano invece annunciato e sperato) ma di un principi di convivenza. A raccontarlo lo stesso Onestini: “Avevo preso un appartamento per conto mio, ma sono sempre con lei e quindi ora condividiamo lo stesso tetto”.