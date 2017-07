58 CONDIVISI Condividi Tweet

Luca Ward giura fedeltà alla moglie, Giada Desideri. Uno degli attori più amati della tv italiana ha confessato un passato da latin lover al settimanale Nuovo. Un trascorso ormai dimenticato, da quando ha conosciuto Giada.

I due sono fidanzati da undici anni. Entrambi già sposati in prime nozze (Luca con la doppiatrice Claudia Razzi per ben 25 anni), nel 2013 hanno coronato il loro amore con un matrimonio ufficiale sulla spiaggia di Fregene. Al tramonto, circondati dai colleghi attori Giorgia Wurth, Kaspar Capparoni e Giorgio Borghetti, in un clima disteso e confidenziale. Come il loro splendido rapporto.

Dopo il messaggio di Luca Ward alle donne in occasione dell’8 marzo scorso, le fan sono ancora più pazze di lui. Nonostante abbia raccontato di essere stato infedele in passato, ora ha messo la testa a posto proprio grazie a Giada. “Sono sposato e innamorato pazzo di Giada”, ha spiegato l’attore.

La coppia ha due figli: Lupo, nato all’inizio della loro relazione, e Luna, di 8 anni. Proprio in questi giorni sono stati paparazzati tutti insieme al largo della costa laziale. Una famiglia allargata e felice la loro. “Adoro i miei figli e non metterei mai a repentaglio quello che ho costruito con mia moglie. Però penso con allegria e divertimento alle avventure di gioventù”.

Ward sta trascorrendo un periodo di relax prima degli impegni che lo attendono nella prossima stagione. In tv, dov’è sempre presente nel cast di Un posto al sole, lo vedremo in Le tre rose di Eva 4, una delle fiction più attese nei palinsesti Mediaset 2017-2018. Al cinema, invece, girerà presto uno di quei progetti che lo intrigano tanto, a sostegno dei giovani autori. Si tratta di Ovunque proteggimi, secondo film del promettente regista sardo Bonifacio Angius, rivelazione del 2014 con la sua opera prima Perfidia.