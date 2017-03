0 CONDIVISI Condividi Tweet

Stasera in TV andrà in ondra “Una faccenda delicata”, che rappresenta l’esordio della nuova chiacchieratissima Livia (Sonia Bergamasco), a quanto pare non apprezzata da tutti i fan del commissario Montalbano: ma com’è Luca Zingaretti fuori dalle scene? Com’è nella vita reale il nostro amato Salvo?

Luca Zingaretti padre innamorato (FOTO)

Al suo fianco ha la bellissima Luisa Ranieri e – paparazzato di recente dalle telecamere del magazine Diva – ama vivere la sua quotidianità con lei e le loro due figlie, Emma (6 anni) e Bianca (2). Nonostante l’espressione sempre un po’ accigliata e seriosa che viene fuori dagli scatti, l’attore ha deciso di svelare i suoi lati affettivi nascosti:

“Luisa mi ha addolcito“ – ha infatti raccontato Luca Zingaretti innamorato della sua dolce metà, incontrata dopo il naufragio di 11 anni di matrimonio con la scrittrice Margherita d’Amico. “Sono pazzo di loro – aggiunge, riferendosi alle piccole di casa e alla sua recente paternità – Diventare papà è stato come nascere una seconda volta“.

Una confessione molto dolce da parte dell’interprete di Salvo Montalbano, che lunedì 13 marzo alle 21.15 torna sul piccolo schermo dopo due episodi inediti che hanno letteralmente sbancato i dati Auditel: Un covo di vipere e Come voleva la prassi.

La puntata di Montalbano di lunedì 13 marzo

La puntata del 13 marzo è in realtà già andata in onda nel 2016, ma i fan della serie sono già pronti a scommettere che batterà qualunque programama rivale come Presa Diretta su Rai Tre, The Avengers su Rai Due e il film di Clint Eastwood su Canale 5, American Sniper.