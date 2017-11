7 CONDIVISI Condividi Tweet

Lucia Bosè accusata di appropriazione indebita: è questo il motivo per cui l’attrice, madre di Miguel, ora rischia il carcere. La señora del cinema italiano, 86 anni, è al centro di uno scandalo legato ad un quadro di Pablo Picasso, chiamato La Chumbera.

L’opera in questione raffigura una donna multicolore con numerose gambe. Un soggetto che sarebbe riconducibile a “Reme”, ovvero Remedios, la governante della famiglia Bosè-Dominguin nella cui casa il quadro è rimasto per 45 anni prima di essere venduto, nel 2008, per 198.607 euro.

L’amicizia tra Bosè e Picasso è celebre. I due si conobbero nel 1958 quando il pittore strinse un forte legame con il torero Luis Miguel Dominguín, diventato marito di Lucia dopo la rottura con Walter Chiari. Pablo fu anche padrino di Paola, prima figlia di Lucia e Luis Miguel. È per questo motivo che Picasso donò una raccolta di dipinti, incisioni, disegni e collage alla famiglia Bosè-Dominguin. Una collezione privata che l’attrice aveva venduto in parte il 25 giugno del 2008 con un’asta affidata alla nota casa Christie di Londra.

Dopo la vendita dell’opera, le nipoti della tata hanno accusato l’attrice di appropriazione indebita. Ora il procuratore provinciale di Madrid ha chiesto due anni di reclusione per Bosè perché il quadro in realtà sarebbe appartenuto proprio alla domestica Remedios, deceduta nel 1999.

Lucia Bosè accusata di appropriazione indebita

“Non è così, quel disegno fu regalato da Remedios a Miguel, per il quale ha rappresentato una seconda mamma”, ha spiegato al Corriere della Sera un portavoce della famiglia Bosè. “Infatti il ritratto rimase a Somosaguas, assieme ad altre opere che l’artista realizzava durante le sue visite, come parte della collezione di famiglia”.

Prima della vendita, La Chumbera si trovava nella casa di Bosé a Madrid, dove per circa 50 anni, e fino al giorno della sua morte, ha vissuto Remedios con il compito di curare i beni dell’attrice. L’Ufficio del Procuratore ora chiede il risarcimento del ricavato della vendita per darlo ai nipoti della domestica. Oggi Lucia Bosè si è ritirata a vivere in un paesino in montagna vicino a Segovia. È nonna dei quattro gemelli del suo primogenito Miguel, nati a pochi mesi di distanza gli uni dagli altri da due madri surrogate.