Luciana Littizzetto a Stasera Casa Mika non sarà solo un’ospite speciale. Sembra proprio che l’attrice comica accompagnerà il padrone di casa Mika in tutte le 4 puntate previste dal palinsesto Rai. Lo show del cantante libanese è già alla seconda edizione grazie al successo riscosso lo scorso anno. Siamo sicuri che la simpatia di Mika unita all’ironia esplosiva della Littizzetto faranno di questa seconda stagione uno spettacolo unico nel suo genere.

Luciana Littizzetto a Stasera Casa Mika dopo le polemiche a Che Tempo che Fa

Anche se cominciato da poco, lo show di Fabio Fazio Che Tempo che Fa suscita già polemica. In particolar modo, la gag di Luciana Littizzetto con Bocelli risalente all’ultima puntata andata in onda, non è per niente piaciuta al pubblico da casa. Luciana, infatti, avrebbe reso il tenore vittima di uno sketch improvvisato dettato da un suo gesto involontario: il tentativo di stringergli la mano per salutarlo. Cosa, ovviamente, del quale l’artista non si è accorto a causa della sua cecità.

Sui social le critiche sono state impietose e di certo la ‘Lucianina’ di Fazio si è guadagnata una cattiva fama agli occhi del pubblico da casa. La domanda ora sorge spontanea: dopo quello che è accaduto, farà piacere agli spettatori da casa vedere sullo schermo la Littizzetto accanto a Mika? Probabilmente questa potrebbe essere la sua occasione di riscatto. Le opinioni sono contrastanti ma la certezza è che lo show del cantante di Grace Kelly andrà alla grande anche questa volta.

Stasera Casa Mika in onda dal 24 ottobre

Quattro imperdibili appuntamenti per un varietà coi fiocchi, di quelli genuini e semplici ma d’impatto che non si vedevano da un po’. Il padrone di casa ha conquistato la simpatia del pubblico italiano già da tempo quando, qualche anno addietro, ha partecipato come giudice a X Factor rivelando un lato di sé comico e sensibile sconosciuto ai più. Per scoprire le sorprese che ci riserverà questa volta il format ideato da Ivan Cotroneo non bisognerà attendere molto: Stasera Casa Mika, infatti, tornerà sugli schermi tv il prossimo 24 ottobre. Da non perdere!