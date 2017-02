6 CONDIVISI Condividi Tweet

Luciano Ligabue su Facebook fa un annuncio che spiazza e preoccupa i suoi fan. In modo affranto ha comunicato ai suoi fan lo slittamento del suo tour a causa delle sue condizioni di salute. Il cantante e attore di Radio Freccia è apparso su Facebook per annunciare lo spostamento delle date in programma al Palalottomatica di Roma.

Stando alle parole del rocker di Correggio il problema che lo terrebbe lontano dal palco per il momento è un edema alle corde vocali, l’ennesimo. Il lancio del “Made in Italy tour” è quindi posticipato al 14 febbraio, quando è in programma il concerto al Pal’Art Hotel di Acireale (CT).

Luciano Ligabue su Facebook: “Non riesco proprio a cantare”

“Ciao a tutti, purtroppo non ho buone notizie – dice Luciano Ligabue su Facebook – L’altro giorno il concerto a Jesolo non è saltato tanto per l’influenza quanto per il fatto che proprio non avevo voce. Allora mi sono fatto controllare e purtroppo mi hanno ritrovato un edema alle corde vocali. Quindi proprio non riesco a cantare. Mi dicono che devo assolutamente tenere la voce a riposo perchè corro il rischio di creare danni maggiori alle corde vocali in vista delle 50/60 date che abbiamo da fare”.

“Quello può essere devastante” aggiunge rattristato Liga, “Per cui mi costringono a un periodo di riposo di 10 giorni. Quindi le date di Roma vengono rimandate, hanno già trovato degli spazi tra aprile e maggio. Potete immaginare il mio stato d’animo, la mia frustrazione. Io attendevo con ansia l’inizio di questo tour…Vi abbraccio e ci vediamo ad Acireale con la prima e poi, via via, con tutte le altre. Ciao a tutti”.