La Professoressa potrebbe presto abbandonare la sua cattedra: Ludovica Caramis lascia L’Eredità. Uno dei volti storici del quiz di Rai 1 ha infatti annunciato che sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di mollare il programma condotto da Fabrizio Frizzi per dedicarsi completamente alla famiglia. La sua carriera, iniziata nel 2009 con la partecipazione a Miss Italia, sembra essere ad una svolta. Una scelta sofferta maturata con suo marito, il calciatore Mattia Destro.

Il game show, campione d’ascolti della fascia preserale (Frizzi si è dimostrato una certezza, nonostante il 21% di share del concorrente Bonolis e gli errori clamorosi di alcuni concorrenti), viene infatti registrato negli studi di Roma, mentre Destro milita da due anni nel Bologna. Insomma, da quando il marito ha lasciato la capitale per giocare nella squadra felsinea, Ludovica fa una vita da pendolare per conciliare lavoro e matrimonio.

Ludovica Caramis lascia L’Eredità? Le sue parole

“Non so se l’anno prossimo continuerò a lavorare nel programma”, ha dichiarato la Caramis al settimanale Visto. Pronta a seguire le orme di Laura Forgia, la collega bionda che ha abbandonato il format la scorsa estate, la showgirl non nasconde però un certo timore per questa decisione: “Mi piacerebbe farlo perché interrompere significherebbe chiudere un capitolo della mia vita, ma allo stesso tempo da due anni faccio una vita molto movimentata. Mi divido tra Roma e Bologna, dove sta mio marito. Sia psicologicamente che fisicamente è parecchio stancante e forse alla fine di questa stagione prenderò la decisione di dedicarmi alla famiglia”. Farà come la collega e amica Francesca Fichera, mamma in estate?

Quest'anno la tua pancia è un uovo di Pasqua e la mia Pasqua è tutta un po' speciale! Qui dentro troverò la mia nipotina…ma la vera sorpresa sarà quella di vederti diventare mamma Un post condiviso da @ludovicacaramis in data: 17 Apr 2017 alle ore 10:21 PDT