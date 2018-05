1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le cose non si mettono bene per il Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D’Urso. Dopo l’abbandono degli sponsor e il Codacons che ne chiede la chiusura immediata in quanto programma eccessivamente diseducativo, ecco che arriva una confessione da parte di uno dei concorrenti che lascia a bocca aperta. Luigi Favoloso del GF15, infatti, ha confidato di aver avuto rapporti intimi con 2 donne nella casa di Cinecittà, e che starebbe per conquistare la terza.

Luigi Favoloso del GF15: le confessioni shock ad Alberto Mezzetti

Dopo Angelo Sanzio, che ha parlato di aver avuto rapporti con Baye Dame, ecco che arriva anche Favoloso a dire la sua sull’argomento. Durante una chiacchierata con Alberto Mezzetti, il napoletano avrebbe confessato: “Ho fatto goal con due, spero di riuscirci con la terza. Se faccio tripletta mi devono fare la statua. Però lo dico solo se mi posso mettere il pallone a casa“.

Alberto, incredulo, gli domanda dove avesse avuto tali rapporti intimi, dato che la casa è sorvegliata da telecamere: “L’hai fatto con tre qui? Ma qui dentro? Due lo so, la terza chi è? Angelo? Fuori si saprà“. La risposta di Favoloso è sicura e decisa: “No, io conosco un posto segreto. Io faccio veramente schifo“. Mezzetti non è riuscito a mantenere il segreto ed è corso a dirlo all’amico Simone Coccia Colaiuta. A questo punto fioccano le domande e il web si è scatenato al riguardo.

Chi sono le 3 donne di cui parla Favoloso?

La prima domanda che tutti si sono posti è: quale sarà il posto segreto dove Luigi porta le ragazze? Ma soprattutto: chi sono le tre dame con cui Favoloso ha avuto tali rapporti? Tra le sospettate ci sarebbe Mariana Falace, che spesso si è avvicinata al napoletano per poi allontanarsene nell’ultima settimana. Ora resta da chiedersi se Nina Moric vorrà ancora dare una possibilità al suo ex quando uscirà dalla casa del GF15.