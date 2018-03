1 CONDIVISI Condividi Tweet

Durante l’ultima intervista di Luisa Corna a Domenica Live, l’attrice ha parlato della sua relazione con il suo attuale compagno, Stefano Giovino. La notizia ha fatto molto scalpore, dato che lui è più giovane di lei di ben 15 anni, con ex moglie e figli al seguito. Per fortuna, la bella Luisa ha ricevuto l’appoggio del pubblico e della stessa Barbara D’Urso: “Brava, in amore non esiste né genere né età. Se ci si ama, ci si ama“, ha dichiarato la conduttrice di Canale 5.

Luisa Corna a Domenica Live: “Stefano è arrivato dopo anni di solitudine”

Spinta dalle domande della D’Urso, Luisa ha cominciato il suo racconto su come tutto ha avuto inizio: “Ci siamo conosciuti in una piazza. Io ero stata invitata per i 100 anni della Croce Rossa, mente lui era lì per un’altra occasione speciale. Io venivo da diversi anni di ‘singletudine’, da una decina di anni che stavo da sola. E, sai, quando ci si abitua a stare da soli, dopo diventa difficile il pensare di dover rimettere tutto in discussione perché ti nasce la serenità, i tuoi spazi, la tua vita. Quando lui è arrivato c’è stato un momento in cui rimettere tutto in discussione non è stato immediato“.

Luisa Corna ha un fidanzato toyboy e ne parla con fierezza senza paura del giudizio altrui. La donna, infatti, scende nei dettagli parlando del suo compagno: “Lui è un maggiore dei Carabinieri e in divisa è favoloso. Con lui ho conosciuto un mondo nuovo, quello dell’Arma, al quale non mi sono mai avvicinata e che è un mondo meraviglioso fatto di persone straordinarie. […] Lui ha già dei figli. È una persona più giovane di me ma è comunque un uomo che ha molte responsabilità. È colto, strutturato, ha un’ex moglie, dei bambini che adoro e andiamo tutti d’accordo“.

Luisa Corna e i suoi amori passati

Durante l’intervista a Domenica Live sono stati menzionati anche gli amori passati della bella Luisa. Tra questi Aldo Serena, Alex Britti e Valerio Foglia Manzillo. Acqua passata per l’attrice, che oggi ha occhi solo per il suo Stefano.