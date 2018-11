0 CONDIVISI Condividi Tweet

Oggi il mondo della tv è un po’ più triste: a La Prova del Cuoco è stato annunciato un grave lutto per Anna Moroni, storico volto del cooking show di Rai 1. A dare la notizia è stata proprio Elisa Isoardi (a proposito, leggete qui le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini dopo la rottura con la conduttrice).

Lutto per Anna Moroni: morta la sorella della cuoca

La cuoca più simpatica d’Italia ha subito un grave lutto nelle ultime ore. Pare, infatti, che sia venuta a mancare sua sorella. Questo è tutto ciò che si sa al momento: “Nelle ultime ore è morta la sorella di Anna Moroni, secondo quanto appreso da Fanpage dopo aver contattato il suo entourage. Al momento non si conoscono altri dettagli sul lutto che ha coinvolto la famiglia del volto televisivo“.

A dare la notizia in tv, invece, è stata proprio Elisa Isoardi durante la puntata odierna de La Prova del Cuoco. La conduttrice non si è dilungata sui particolari, ma ha voluto comunque lanciare un messaggio d’affetto nei confronti dell’ex padrona di casa: “Anna Moroni è stata per tanti anni qui a La prova del Cuoco e purtroppo ha subìto una cosa brutta in famiglia, quindi noi le mandiamo un abbraccio fortissimo“.

Moroni torna in tv con Davide Mengacci

Mentre Elisa Isoardi cambia look e tenta di risollevare le sorti de La Prova del Cuoco, Antonella Clerici e l’amica Anna Moroni volano verso nuovi orizzonti. Tutto il vecchio cast ha deciso di lasciare il cooking show insieme alla padrona di casa ed oggi gli ascolti non sono più quelli di una volta. La Clerici continua col suo Portobello nella prima serata del sabato sera, mentre la Moroni ha cominciato un nuovo percorso al fianco di Davide Mengacci in Ricette all’Italiana su Rete 4.