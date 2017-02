1.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Grave lutto per Valerio Staffelli, ieri nella notte è venuto a mancare suo fratello Alessandro, medico odontoiatra molto conosciuto a Sesto San Giovanni e in tutta la Lombardia. dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni fisiche l’uomo è morto a soli 51 anni.

Grande la somiglianza con giornalista di “Striscia la notizia” Valerio, i due erano molto legati, e Alessandro era molto popolare in Lombardia come professionista e volontario. I gruppi locali Sestesi lo piangono; moltissimi messaggi di cordoglio arrivati via social network dopo la diffusione della notizia. Nel 2012 Alessandro si era anche candidato come consigliere comunale per la lista civica “Sesto nel cuore”.

Il lutto per Valerio Staffelli è terribile, la comunità di Sesto e gli amici del fratello in queste ore stanno facendo sentire il loro affetto con tanti messaggi di cordoglio. “Un grande amico di moltissimi, un uomo speciale, vicino alle sofferenze da sempre, che ci ha lasciato nella notte. Alessandro Staffelli, oltre che amico di molti era amico della nostra città, impegnato su più fronti nel sociale, è e rimarrà una grave perdita per la collettività“, ha scritto un utente del gruppo “Sei di Sesto se…”. Un’altra utente ricorda: “Da bambino ha abitato nel mio stesso condominio, con Valerio erano due piccole simpatiche pesti, mentre Valerio era più scatenato e birba, Alessandro ha sempre avuto quel che di dolce, di buono… dolcissimo anche in età adulta…una persona davvero speciale”.

Il consigliere comunale di Sesto Marco Lanzoni, scrive: “Un uomo con un grande cuore ci ha salutato”.