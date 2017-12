920 CONDIVISI Condividi Tweet

I tempi di film romantici come Nel sole e Pensando a te sono ormai lontani, sarà per questo che la madre di Al Bano non parla con Loredana Lecciso. Lo rivela il cantante di Cellino San Marco al settimanale Oggi. Jolanda Ottino, la mamma tosta e volitiva di Carrisi, è ancora molto legata a Romina Power, mentre con la nuova compagna del figlio ha un rapporto più freddo e distaccato.

A dirla tutta, il legame tra le due non è mai sbocciato, ma un episodio l’ha definitivamente incrinato. Era il 2005 e Al Bano era tra i concorrenti naufraghi a L’Isola dei Famosi. Loredana lo lasciò in diretta tv costringendolo anche a ritirarsi dal reality.

“Dopo quell’intervista in cui Loredana dichiarò che voleva lasciarmi, mia madre non le ha più rivolto la parola. È una leonessa: chi ferisce suo figlio non ha scampo…”, ha rivelato il cantante. A distanza di oltre 10 anni, Lecciso non è riuscita a ricostruire un dialogo con la suocera. Nonostante i due siano tornati insieme.

D’altronde la signora Jolanda, 95 anni, è una donna tenace che ha affrontato con grande umiltà i momenti più duri e sofferti dalla famiglia. Non a caso il figlio Al Bano le ha prima dedicato un libro, L’origine del mio mondo, e ha poi trasformato la sua masseria di Cellino San Marco in un set per la docu-fiction Madre mia, che sarà trasmessa in prima serata su Canale 5. Nata in provincia di Brindisi, Jolanda Ottino Carrisi ha avuto un’infanzia difficile durante il fascismo. Da sempre abituata a lavorare, non vedeva di buon occhio la carriera artistica del figlio, ma non ha esitato a sostenerlo. Una madre esemplare per forza e dignità.

Insomma, nonostante la recente proposta di Loredana Lecciso ad Al Bano e Romina per mettere a tacere le polemiche, Jolanda è ancora legata alla Power. “Provi a immaginare una contadina, che non era mai stata più in là di Brindisi, di fronte alla figlia di due grandi attori di Hollywood. Divorziati, peraltro! ‘Questa avrà mille grilli per la testa’, pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto. Mia moglie si appoggiò a mia madre e Jolanda s’innamorò di lei”, ha confessato Al Bano.