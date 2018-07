56 CONDIVISI Condividi Tweet

Sembrava finita, e invece Magalli attacca Adriana Volpe ancora una volta. Nel corso di un’intervista concessa al sito Gay.it, il conduttore de I fatti vostri è tornato sul litigio avuto con la sua ex collega. Un alterco che, a suo dire, ha avuto strascichi che si ripercuotono tutt’oggi sulla sua immagine. “Oramai è un storia passata. Sono ancora vittima di certe voci messe in giro dalla Volpe ma tutte le donne che hanno lavorato con me possono tranquillamente testimoniare quanto non sia misogino o prepotente sul lavoro”, ha raccontato il presentatore.

Magalli attacca Adriana Volpe

Magalli, che di recente si è espresso con la consueta ironia sul censimento dei raccomandati Rai, ha voluto respingere al mittente le accuse di misoginia e arroganza. “La pazienza ha un limite. L’ho persa dopo otto anni, non dopo otto settimane”, ha spiegato. “Da quando è stato fatto questo dannato tetto sui compensi è diventato davvero difficile lavorare. Mediaset mi ha fatto delle garbate avances…”, ha rivelato. Tuttavia, nei palinsesti Rai 2018-2019, I fatti vostri è sempre confermato: “Il segreto sta nella freschezza del contenuto”, ha detto a Gay.it.

Giancarlo Magalli Adriana Volpe, vecchie ruggini

“Sono un creativo, sono uno che ama mettersi in gioco ma allo stesso tempo che si annoia facilmente a fare sempre le stesse cose. Sarei un bugiardo se non le dicessi che certe situazioni mi hanno stancato, ma questo non vuol dire che voglio fermarmi”, ha chiosato Magalli. “Ho sempre fatto più cose contemporaneamente e ora che faccio solo questo, a dirla tutta, comincio ad accusare un po’. Mi piacerebbe fare anche altro, sarei contento se la Rai mi proponesse anche un quiz, un game show o un qualcosa da mandare anche nel primo pomeriggio, che somigli a me e al mio modo di lavorare. È che tutti questi direttori, che appaiono e scompaiono così velocemente non hanno mai il tempo, o il coraggio, di puntare su qualcosa di diverso. Alla fine preferiscono andare sul sicuro facendo lavorare sempre le stesse persone”.