Come in un film con Bud Spencer e Terence Hill, Magalli tronca l’ospite ai Fatti Vostri e riesce a sedare una rissa in studio. È successo durante la puntata del programma di Rai 2 andata in onda nel giorno dell’Immacolata. La storia che il conduttore stava raccontando era quella di Chiara, una ragazza che oggi può vivere grazie al cuore che le è stato donato dalla signora Maria.

Chiara ha scelto di non partecipare alla trasmissione. Al suo posto è la mamma a raccontare la vita che oggi conduce la 16enne. Una vicenda edificante e dal lieto fine, che purtroppo si è subito trasformata in bagarre.

In studio, infatti, erano presenti anche Giuseppe Campagnuolo, avvocato padre di Chiara, e Gennaro Capunzo, fratello della donatrice Maria. Campagnuolo ha preso la parola per raccontare il documentario che ha diretto su questa storia, Da Maria a Chiara, e ringraziare chi ha collaborato al film. Poi ha voluto ricordare il lavoro prezioso dell’equipe dell’ospedale Monaldi di Napoli che ha eseguito il trapianto e sottolineare come l’allora primario, ora in pensione, oggi curi i bambini in Africa.

L’avvocato si è però lasciato prendere la mano e si è così lanciato in un’invettiva contro la sanità nazionale e regionale. “Siamo stanchi di chi ha tre o quattro stipendi!”, ha esclamato. “Siamo stanchi dei direttori sanitari nominati dalla politica, di primari che chiedono soldi per un intervento immediato nella clinica privata a fronte di anni di attesa”.

Magalli tronca l’ospite ai Fatti Vostri: è caos

“Lei in fondo è stata una vittima di buona sanità”, ha osservato Magalli. Ma a quel punto la miccia era ormai accesa. L’intervento di Campagnuolo si è trasformato in un j’accuse contro Vincenzo De Luca, colpevole di non aver fatto nulla per ripristinare i trapianti pediatrici.

A quel punto, il conduttore ha interrotto bruscamente l’ospite dando la linea alle previsioni del tempo. Imperterrito, l’avvocato ha proseguito ad urlare anche quando si era ormai cambiato argomento. Il meteo è diventato così un momento di tv piuttosto imbarazzante, sicuramente meno tenero del pianto di Laura Forgia di qualche settimana fa. Ecco l’episodio pubblicato online dal Corriere della Sera.