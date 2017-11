1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un magnate russo dà 100mila euro a Pupo per un concerto davvero singolare. Come riportato dall’AdnKronos, un ricco industriale sovietico ha deciso di fare un regalo indimenticabile alla moglie in occasione del 60° compleanno della donna.

Il manager, che ha voluto mantenere segreta la propria identità, ha così richiesto la presenza del cantautore toscano per festeggiare il lieto evento della consorte. La signora è da sempre grande appassionata e fan di Pupo, conosciuto in occasione di una tappa russa del suo tour internazionale nel 2016.

Enzo Ghinazzi, colpito da un malore la scorsa estate e rimessosi in sesto per l’occasione, era reduce proprio da un mese e mezzo di concerti tra Italia, Russia e paesi ex sovietici. Il cantate è molto amato nell’Europa dell’Est. “In Russia per me c’è un mercato straordinario, devo molto a quel popolo”, ha raccontato. “Lì sono glamour, non è revival, c’è rispetto, perché non c’è pregiudizio. I russi cantano Gelato al cioccolato e Su di noi con leggerezza, senza pregiudizi”.

Un magnate russo dà 100mila euro a Pupo

Il più grande desiderio della moglie dell’industriale era proprio ascoltare dal vivo Gelato al cioccolato, il celebre cavallo di battaglia del 1979 scritto con Cristiano Malgioglio e Clara Miozzi. Per soddisfare questo desiderio, il magnate ha pagato 100mila euro. Una cifra record per il cantautore toscano che, lusingato dalla proposta, ha infatti accettato di volare segretamente a Mosca per partecipare ai festeggiamenti della coppia in un noto albergo al centro della città, il St. Regis.

Il party privato, organizzato nella Royal Suite dell’albergo con solo 11 invitati e camerieri in livrea, si è aperto proprio sulle note della canzone e ha visto Pupo in uno scatenato ballo insieme alla festeggiata, visibilmente emozionata. Gli applausi scroscianti al termine dell’esibizione hanno poi lasciato spazio alla lussuosa cena a base di caviale e champagne Cristal.