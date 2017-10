30 CONDIVISI Condividi Tweet

Un brutto malore per Daniele Bossari: il concorrente ha fatto tremare di paura i suoi coinquilini del GF Vip durante la mattinata del 18 ottobre. È lecito pensare che le cause del suo male, probabilmente, siano anche molto legate al suo stato d’animo…

Malore per Daniele Bossari: paura nella casa del GF Vip

Non è un ‘Mistero’, infatti, che il presentatore è rientratodi recente nella casa con il morale decisamente a pezzi. Mentre il suo nome continua a campeggiare tra i favoriti del pubblico e dei ‘bookmaker’ che prevedono i vincitori del reality ( nonostante il tentativo di Gianluca Impastato, che ha raccontato di quando ha bestemmiato e nessuno se n’è accorto), il marito di Filippa Lagerback non sembra avere più la stessa attitudine di prima. E l’episodio di mercoledì mattina ne é la prova:

Alzatosi per pranzare, l’ex vj di MTV è stato costretto a rimettersi subito a letto. Il malore di Daniele Bossari, infatti, è consistito in una raffica di forti giramenti di testa e vista annebbiata. Una volta tornato in camera sua, l’atmosfera nella casa si è fatta tesa e preoccupata.

Ignazio Moser, in particolare, gli si è avvicinato per chiedergli come si sentisse. E la risposta del presentatore è stata: “Mi si è staccato un pezzo di vita. Credo sia normale avere qualche reazione strana.” Il riferimento, naturalmente, è alla recente scomparsa di Tuzio, il suo manager da molti anni – Per me era un riferimento assoluto. Mi ha sempre guidato, poi c’erano conflitti come in ogni situazione. Io ho perso un riferimento, colui che mi guidava in una direzione precisa. Qui dentro sono protetto e desideravo stare qua dentro proprio per questo“.

La fragilità del presentatore di Mistero ed il suo sfogo

Uno sfogo che lascia ben intendere lo stato d’animo, quasi fragile, di Daniele al momento: “Ieri pensavo di stare bene e di essere riuscito a reagire. Poi è arrivata la botta come non me l’aspettavo. Non riesco a stare in piedi. Adesso che mi ero alzato non vedevo più. Vedevo tutto a puntini e non è che questo mi capiti molto spesso. In modo prolungato, non mi passava. Io camminavo ma non vedevo niente“.