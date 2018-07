529 CONDIVISI Condividi Tweet

Malore per Francesca Cipriani: l’ex concorrente dell’Isola Dei Famosi si è sentita male all’improvviso facendo preoccupare tutte le persone accorse sul posto. C’entra l’ultimo intervento chirurgico al sen0 a cui si è sottoposta?

Era impegnata a disputare un match di tennis nell’ambito del torneo Vip Master, raduno sportivo che si tiene a Milano Marittima, quando ha sofferto di un momentaneo mancamento fisico. Complice sicuramente anche il caldo, ma la causa principale sarebbe riconducibile ad uno degli ultimi interventi chirurgici a cui si è di recente sottoposta e che interessano sia il dècolletè che il fondoschiena.

La sua permanenza forzata in ospedale (e sotto i ferri), infatti, l’avrebbe resa più cagionevole e, probabilmente, un po’ più debole del solito. Risultato: malore per Francesca Cipriani durante la partita di tennis, la quale è stata prontamente soccorsa a bordo campo. Successivamente ha fatto sapere ai suoi followers che è riuscita a riprendersi, e che è tornata in albergo scortata e supportata.

Soltanto pochi giorni fa la procace celebrità aveva parlato sul suo profilo social riguardo il suo intervento. Ecco cos’ha scritto: “Sono passata da una settima all’ottava – ha voluto spiegare ai suoi fan su Instagram- Dovevo togliermi alcune cisti al petto, ma quando mi sono operata ne ho approfittato“.

La dichiarazione riguardo il prossimo intervento chirurgico a cui sottoporsi: “Voglio la nona”

La sua intenzione, tuttavia, è quella di continuare ad aumentare la sua taglia: “Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo. So già che cosa vuole dirmi: Francesca, lei si rifà perché è fragile, insicura e non ci sono limiti. Può essere, anzi magari è proprio così. Ma non vede che bel seno“.