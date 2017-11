21 CONDIVISI Condividi Tweet

Manila Nazzaro critica Adriana Volpe e lo fa con parole dure e nette. L’ex Miss Italia è stata scalzata proprio da Volpe alla guida di Mezzogiorno in famiglia, il programma di Rai 2 che ogni sabato e domenica vede protagonisti i comuni d’Italia.

Una sostituzione in corsa che Nazzaro non ha digerito troppo bene. “È stata molto poco carina nei miei confronti”, ha dichiarato Manila in un’intervista concessa al settimanale Spy. Ma non solo. Lo sfogo ha preso subito una piega davvero pesante.

“In 18 anni di tv ho fatto di tutto, lei per dieci anni ha fatto sempre lo stesso programma. Da un punto di vista professionale non mi sento meno preparata di lei”, la bordata successiva della showgirl. Nazzaro, eletta Miss Italia nel 1999, ha passato tre anni a Mezzogiorno in famiglia. Dal 2014 al 2016 come inviata, nel 2016-2017 come presentatrice in studio al fianco di Massimiliano Ossini.

Dallo scorso ottobre, con il contratto non rinnovato dalla Rai, è stata sostanzialmente licenziata da Mezzogiorno in famiglia per fare spazio a Volpe. Da allora è entrata a far parte della famiglia di RTL 102.5. Per il network radiofonico conduce lo spazio Pane Amore e Zeta Weekend ogni sabato e domenica dalle 12 alle 15 su Radio Zeta.

Manila Nazzaro critica Adriana Volpe: la sua bordata

Un’esclusione da Viale Mazzini che non le è proprio andata giù. Tanto più che Adriana si è recentemente lasciata scappare via social un commento acido nei suoi confronti: “Hai ragione non c’è meritocrazia! Se un anno di conduzione in studio viene paragonato a vent’anni di lavoro…”.

“Io da donna mi sono schierata subito dalla sua parte quando è stata ‘maltrattata’ da Giancarlo Magalli”, aveva dichiarato Nazzaro dopo i primi screzi. “Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in famiglia, se lo merita. Vorrei essere tutelata anche io come lo è stata lei”.