La conferma è arrivata: Manila Nazzaro licenziata da Mezzogiorno in famiglia per far posto alla conduzione di Adriana Volpe. La showgirl viene da un periodo particolarmente difficile: la separazione dal marito Francesco Cozza non è cosa facile da gestire. Le difficoltà in campo lavorativo di certo non aiutano in questi casi. “Per me il lavoro e i miei figli sono un’ancora di salvezza. Mi sto separando da mio marito Francesco, il padre dei miei due bambini. Il lavoro aiuta a reagire quando si soffre, come sta capitando a me”, ha dichiarato la donna. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Manila Nazzaro licenziata da Mezzogiorno in famiglia

Si dice vittima di un’ingiustizia ma, in effetti, le voci che vedono Manila Nazzaro al posto di Adriana Volpe stavano diventando sempre più insistenti. Sì, perché dopo che la conduttrice de I fatti vostri non è stata riconfermata per il programma, si è pensato bene di collocarla al posto dell’ex Miss Italia. A quest’ultima toccherebbe il vecchio posto della Volpe accanto a Giancarlo Magalli, ma nulla è ancora certo: “Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe. Io da donna mi sono schierata subito dalla sua parte quando è stata “maltrattata” da Giancarlo Magalli. Non deve mai passare il messaggio che una donna lavora grazie ad aiuti e favori maschili. Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in Famiglia, se lo merita. E’ una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io“.

La Nazzaro prosegue il suo sfogo sulle pagine di Oggi: “Amo questo lavoro e ho fatto molti sacrifici per farlo. Non ho voglia di farmi mettere in un angolo. Non lo trovo giusto. Ho sacrificato anche il mio matrimonio per il lavoro“.

Manila Nazzaro su Giancarlo Magalli: “Ha un carattere difficile”

Quando si chiede a Manila di parlare di un possibile ricollocamento al fianco di Magalli ne I fatti vostri, la conduttrice dichiara: “Lui è un grandissimo professionista. Ha un carattere difficile ma è un genio della televisione italiana. Mi piacerebbe molto lavorare con lui. Sono una masochista? Sarei capace di superare qualche incomprensione e in cambio potrei imparare molto“.