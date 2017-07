0 CONDIVISI Condividi Tweet

Manuela Arcuri non si spoglia più né per la tv né per calendari sexy della quale è stata già protagonista in passato. L’attrice adesso è mamma e felicemente fidanzata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco ed ha deciso di dedicarsi a ruoli più sobri mettendo in primo piano il benessere familiare, in primis quello del figlio. Il piccolo Mattia, infatti, ha solo tre anni ma è al centro del mondo di mamma e papà.

Manuela Arcuri non si spoglia più: “Mio figlio è troppo importante”

Manuela Arcuri mamma in carriera e compagna premurosa. Questo è quello che traspare dell’attrice oggi che al settimanale Chi ha parlato della sua decisione di non spogliarsi più. “Ora ci penserei molto“, ha dichiarato la modella.

Questo discorso, comunque, non vale per tutti i campi: “A meno che non si tratti di un film di Paolo Sorrentino, di un film d’autore, dove il nudo sia funzionale alla storia, e che non fosse volgare. Certo, non farei più un calendario sexy. E difficilmente mi spoglierei totalmente. Non vorrei che mio figlio mi vedesse un giorno, da grande. Lui è comunque più importante“. Che il regista de La grande bellezza non decida di ingaggiarla un giorno come ha fatto in passato con la mediterranea Sabrina Ferilli?

Un altro figlio in arrivo per la Arcuri?

L’attrice di Anagni tornerà a breve sulle reti Mediaset con la fiction Donna d’onore e, proprio a causa dei molti impegni, decide di aspettare ancora un po’ per la nascita di un altro figlio: “Mi piacerebbe, ma per adesso sarebbe troppo faticoso. Mattia si sveglia ancora spesso di notte. Non riuscirei a gestirne due. Preferisco dedicarmi a lui e basta. Certo, un fratello o una sorella è molto importante. Io ne so qualcosa, ho due fratelli, ai quali sono molto affezionata. Non vorrei proprio lasciarlo figlio unico. Magari tra un anno“.