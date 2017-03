1 CONDIVISI Condividi Tweet

Pronta per mettersi alla prova nella versione vip di uno dei più famosi programmi di cucina, Celebrity Masterchef (in onda da giovedì 16 marzo su Sky Uno HD), Mara Maionchi ha parlato del tradimento coniugale e di altri aspetti della sua vita privata, non ultima quella tra i fornelli.

La ‘ricetta’ di Mara Maionchi per le crisi coniugali

In un’intervista preparatoria per il suo esordio non più da giudice ma da giudicata, l’ex celebre discografica ha raccontato che da ragazza non era famosa per la sua maestria ai fornelli, né tantomento ha mai preso suo marito Alberto Salerno per la gola adoperandosi per i suoi piatti preferiti, magari per risanare una brutta giornata di litigi: “Non tratto mai sulla cucina, in tavola va quello che ho deciso magari la sera prima o a metà mattina. Nel caso, rimaniamo arrabbiati. E poi… non lo prendo per la gola, al massimo per il collo“.

E a proposito di litigi, l’amatissima giudice di X-Factor (che da poco ha condiviso uno struggente ricordo sull’ex Miss Italia deceduta precocemente) ha chiarito un concetto molto dibattuto: l’infedeltà coniugale. Solo un anno fa, in Francia, una sentenza della corte di cassazione ha decretato che “con l’evolversi delle abitudini così come dei concetti morali, ad oggi non è più possibile considerare l’infedeltà coniugale come in contrasto con la comune rappresentazione della moralità nella società contemporanea”. Insomma, le “corna” potrebbero non essere più valide come ragione di istanza di divorzio tra due coniugi.

Ecco in che modo Mara Maionchi ha parlato di tradimento

In questo senso Mara Maionchi ha parlato di tradimento e dell’ipotesi che anche Alberto Salerno abbia avuto qualche storiella: “Mandare a monte un matrimonio per due corna è un’emerita ca*zata. Gli uomini, si sa, sono quello che sono. A loro poco importa se sia alta 1 metro e 80 o 1 metro e venti; gli basta un sorriso e… la donna raccoglie e protegge, l’uomo semina. Da qui, l’espressione ‘una testa di ca…’. Gli uomini sono tutti uguali, perché avrei dovuto lasciare il Salerno per delle distrazioni? Magari andavo a trovarne uno pure peggio. Io e Alberto ce la raccontiamo e ci ridiamo pure su.”