Mara Venier abbandona la tv, o quasi. L’annuncio della conduttrice è arrivato ai microfoni di Un giorno da pecora. Ospite della trasmissione di Radio 1, uno dei volti storici della Rai ha messo in discussione il suo futuro in tv. La presentatrice, reduce dall’evento IEO per la prevenzione del cancro al seno, di recente è apparsa soltanto come ospite. Con l’amica Maria De Filippi ha fatto parte di Tu sì que vales. Eppure, il piccolo schermo proprio non le manca.

“Non vado a vivere a Santo Domingo, ma starò per un bel periodo”, ha detto a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “È stata un’idea di mio marito [il produttore cinematografico ed editore Nicola Carraro, ndr] perché è un golfista e ha voluto prendere una casa lì. Io all’inizio non volevo e abbiamo litigato tantissimo. È andato da solo a febbraio e non l’ho seguito, ma dopo due mesi mi mancava e l’ho raggiunto… e alla fine ci sono stata due mesi e ora non vedo l’ora di tornare perché è un posto meraviglioso”.

Mara Venier abbandona la tv: le sue parole

Il ritorno in Rai è un miraggio? “Per adesso non so nulla e sto in vacanza”, ha risposto. “Si ritornerà se ci sarà una cosa bella e giusta per me, sennò non ho nessun tipo di frustrazione, anzi. No, non mi manca il lavoro. Potrei anche aver smesso per sempre, perché no? Nel senso che se capita qualcosa di bello, che mi diverte, allora si fa. Ma dopo aver fatto tante cose belle e interessanti, importanti, secondo me arrivi ad un punto della vita in cui devi anche saper scegliere. Altrimenti si finisce la carriera non nel modo migliore”.

L’affondo conclusivo di Venier ha a tutti gli effetti il sapore di un abbandono. “Potrei non tornare mai più in tv, ho tante cose che mi riempiono la vita”, ha dichiarato con saggezza. “Non sarei più in grado di fare un programma quotidiano come La vita in diretta che ho fatto per 3 anni, ormai ho un’età… godiamoci la vita!”.