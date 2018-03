70 CONDIVISI Condividi Tweet

Questa volta è furiosa e non la ferma nessuno: è Mara Venier contro Francesco Monte ed Eva Henger. Il motivo di tanta rabbia è presto detto: in rete gira un selfie fresco di fotocamera dove i due ex naufraghi posano insieme e sorridenti. Un vero affronto per la Mara nazionale, ma anche per Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari che hanno tentato di mettere a tacere le polemiche sul cannagate scoppiato proprio a causa dei due ex concorrenti de L’Isola dei Famosi.

Le accuse di Mara Venier contro Francesco Monte ed Eva Henger

Il selfie che ha scatenato la reazione della Venier è stato scattato dopo la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda stasera. Pio e Amedeo, che erano presenti in studio, hanno chiesto ai due litiganti di suggellare una breve tregua con una foto insieme. A Mara non è andato giù questo gesto, soprattutto dopo lo scompiglio che Eva e Francesco hanno portato negli studi de L’Isola dei Famosi.

La Venier ha postato la fotografia incriminata con tanto di commento: “Molto rumore per nulla. Avete la faccia come il c**o“. L’indignazione dell’opinionista è salita alle stelle. Anche il pubblico, dal canto suo, si è sentito palesemente preso in giro dai due ex naufraghi. Qualcuno ha insinuato che sia stata l’intera produzione dell’Isola ad architettare tutto, ponendo tra i colpevoli anche i conduttori. Mara, però, si difende dicendo che anche lei e i colleghi sono stati vittime di Monte ed Henger.

Massimiliano Caroletti accorre in difesa della moglie Eva Henger

Lo sfogo di Francesco Monte al settimanale Chi sulle bugie della Henger non è passato inosservato ed ora, chi vede il selfie ‘della pace’, si sente preso in giro. Non tarda ad arrivare la difesa di Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, che sui social scrive: “Mi spiace che commentiate solamente senza aver letto ciò che ho scritto. Non è successo niente, ma non si nega un sorriso mai. Non è successo nulla, se non gentilmente posare per un selfie“.