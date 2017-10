0 CONDIVISI Condividi Tweet

I ruoli nei suoi film gli hanno sempre donato quell’aurea da ‘latin lover’ e grande amante delle donne: tuttavia, le dicharazioni shock di Mara Venier contro Jerry Calà arrivano come un pesante fulmine a ciel sereno per la reputazione dell’attore. Il web comincia già a scaldarsi per quanto rivelato:

Mara Venier contro Jerry Calà: ecco le sue dichiarazioni shock

In qualità di ex moglie del celebre interprete nostrano, nonché di storica amica, la conduttrice (prossima opinionista all’Isola dei Famosi al posto di Luxuria) ha voluto raccontare alle telecamere di Verissimo dei particolari molto inediti della loro unione – che risale al 1984 – “Con Jerry la vita era sempre un gioco. Lui me ne combinava di tutti i colori ed era un vero e proprio ‘pu**aniere’, si può dire vero? Vabbè, diciamo che era birichino“.

Una frecciatina quasi con il sorriso sulle labbra che però, con l’incalzare delle domande dell’intervista, è stata approfondita attraverso un aneddoto molto ‘ardito’: “Ci siamo sposati a Las Vegas per poi tornare in Italia per festeggiare. Alle due di notte, mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito. Vado a cercarlo nei bagni e lo trovo con una donna. Gli ho dato tante di quelle mazzate a lui e a lei. A quel punto ho detto basta, annulliamo il matrimonio. Ci lasciavamo e poi lui ritornava in lacrime, dicendomi che gli mancavo. Non sai quante gliene ho date a lui e a lei”.

I litigi e le scenate di gelosia mista a rabbia di Mara Venier contro Jerry Calà erano all’ordine del giorno, rappresentavano quasi la loro routine: “L’ho riempito di botte – ha confessato la presentatrice – Ma il nostro rapporto era così, poi lui si pentiva e tornava da me. E me lo riprendevo proprio perché era come un figlio. È stato meraviglioso con i miei figli.Oggi è il mio più grande confidente e amico, ci sosteniamo nei momenti bui“.

