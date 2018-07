131 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier demolisce Cristina Parodi e l’edizione di passaggio di Domenica In. Dal prossimo 16 settembre, lei tornerà alla sua “creatura” e per ciò che ha visto nella passata stagione, non ha parole tenere. “Meglio Barbara D’Urso. Stravincerà anche con me. Il suo mix di risate e lacrime, trash e gusto sudamericano è formidabile. E poi si è presa tantissimo pubblico di Rai 1. Se riuscissi a guadagnare due punti rispetto all’anno scorso potrei ritenermi soddisfatta”, ha dichiarato in un’intervista concessa al Messaggero.

“Vorrei dare spazio alle donne”, ha aggiunto la conduttrice. “Ho 67 anni e su certi temi non accetterò condizionamenti. Mai cadere nel trash. Evitare a tutti i costi episodi come la lite Pappalardo-Zequila del 2006”. Nella nuova edizione, Mara Venier porta il Cruciverba a Domenica In in memoria del suo maestro Gianni Boncompagni e accoglie nel cast le presenze fisse di Alessia Macari e Gabriella Germani. Smentisce, invece, il coinvolgimento di Malgioglio e il ritorno dei suoi storici compagni di viaggio come Giampiero Galeazzi, Giucas Casella e Stefano Masciarelli. “Io l’avrei preso per una puntata ma al direttore di Rai 1 Cristiano non piace. Io li avrei presi tutti, li adoro, ma l’unico paletto che avuto dalla rete è questo: nessuno del passato”.

Mara Venier, Domenica In è una rivincita

La sua nuova Domenica In, insomma, ha il sapore della rivincita: “Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui, ancora più vecchia, pronta a condurre Domenica In. Che goduria… Avevo quasi detto sì a una bella offerta di Discovery Channel: Family Master Chef, un programma con famiglie normalissime che si sfidano ai fornelli. Poi mi hanno chiamato da Viale Mazzini: ‘È pronto il contratto, quando firmi?’. Ci ho pensato una notte. E poi mi sono buttata. Voglio chiudere un cerchio. Sia chiaro: è giusto che ogni direttore faccia le sue scelte però una come me, che alla Rai ha dato, e ricevuto, tantissimo, doveva essere trattata in maniera più elegante ed educata. Sono spariti, dopo avermi fatto sapere che ero vecchia. Quindi, faccio un anno della ‘mia’ Domenica In e poi si vedrà”.