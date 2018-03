24 CONDIVISI Condividi Tweet

Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato? Qualche settimana fa la conduttrice de La Prova del Cuoco ha parlato, fra le tante cose, del periodo in cui ha avuto a che fare con la collega veneta. Le due, infatti, hanno presentato Domenica In tra il 2001 e il 2002 insieme a Carlo Conti e a Ela Weber ma, a quanto pare, non è stata una collaborazione facile.

Mara Venier e Antonella Clerici hanno litigato? L’indiscrezione

Durante l’ospitata di Antonella Clerici da Costanzo, la conduttrice rivelò alcuni particolari sul suo rapporto dell’epoca con la Venier: “Con Mara ho fatto delle litigate storiche, una litigata a Domenica In che tremavano i muri, perché io venivo dal successo de La prova del cuoco e quindi erano anni di crescita professionale importanti, lei tornava a Domenica In dopo un lungo periodo di assenza…Chiaramente metti due primedonne insieme, qualcosa deve succedere…“.

La questione sarebbe potuta nascere e finire lì ma, a mettere il dito nella piaga, ci ha pensato un fan della Venier che su Instagram ha commentato: “Hai letto cosa dice Antonella Clerici sul numero di Sorrisi e Canzoni di questa settimana? Dice che per esperienza personale è meglio che le prime donne non lavorino insieme in TV. Scusa ma ho letto una chiara allusione a te e a quando avete fatto Domenica In insieme. Sbaglio?“.

La risposta della Venier sulla questione con la Clerici

Da gran signora quale è, l’opinionista de L’Isola dei Famosi non ha pensato neanche per un secondo di alimentare la discussione. La sua risposta alla domanda del fan è stata un semplice: “Può darsi“. Insomma, sono passati anni e probabilmente la questione è chiusa. Forse, però, la Venier potrebbe tornare da padrona in casa Rai alla conduzione di Domenica In, dato che le sorelle Parodi non stanno riscuotendo il successo dovuto. Staremo a vedere.